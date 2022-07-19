蒲亭矢言克服巨大高科技障礙　歐盟堅稱制裁有效

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「我們已了解自身面臨的巨大困難，接下來將以充滿活力且有效的方式尋找新的解決方案。」
他還說，莫斯科將利用國內創新企業的「主權」技術和產品。
蒲亭指出，受到制裁影響，許多快速發展的俄國公司，如線上零售商Ozon與科技公司Yandex，與西方資金的聯繫被迫中斷。
他說，俄國必須迅速規劃替代方案，協助這些企業在國內吸引資金並繼續發展。「我非常期待看到財政部與中央銀行提出的相關詳細計畫。」
莫斯科於2月24日揮軍入侵烏克蘭後，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和英特爾（Intel）等許多巨型科企紛紛宣布暫時中止在俄業務，或全面退出俄國市場，對此俄國尚無任何國內替代方案。
另一方面，上週匈牙利總理奧班（Viktor Orban）公開譴責歐盟的對俄制裁政策，並聲稱這對歐洲自身經濟的影響比對莫斯科的傷害更大。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）抵達歐盟總部，就如何填補制裁漏洞並增加對俄壓力進行會談時駁斥說：「部分歐洲領導人一直說制裁是個錯誤。我認為這並非錯誤，而是我們必須做的事，我們以後也會繼續這樣做。」
盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）也說，如果取消制裁，「將帶來致命後果。我們的信譽也會受損」。
自俄烏戰爭爆發至今，歐盟已對莫斯科祭出6輪制裁，規模不斷升級。
從6月開始，多數俄羅斯石油已遭禁止進口，外交官目前正就黃金禁運展開協商。俄羅斯也開始削減對歐洲的天然氣供應，對歐盟工業強國德國等國家的能源安全構成威脅。（譯者：施施/核稿：林治平）1110718