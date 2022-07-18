▲ 373 萬元起！BMW X6 鉑金版在台上市

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X6 xDrive40i M Sport 鉑金版搭載專屬 M 空力套件與 M 專屬 20 吋輪圈，更全面升級 BMW 飾光水箱護罩，不論是在引擎開啟、關閉，或是在車輛行進過程中均能投射出 LED 光影線條。





X6 xDrive40i M Sport 鉑金版將車況抬頭顯示器列為標準配備，可將豐富完整的行車資訊投影至視線前方，讓駕駛能更專注於前方路況。X6 xDrive40i M Sport 鉑金版更採用了以鑽石切面的頂級水晶排檔桿及引擎啟閉鈕所鋪陳的頂級水晶中控套件，並結合 M 多功能真皮方向盤、鋁質格紋飾板、BMW Individual Merino 真皮內裝與雙前座舒適型座椅。





BMW X6 鉑金版全面搭載 3.0 升BMW TwinPower Turbo 直列六缸汽油引擎，可於 5,500rpm 時爆發出 333 匹最大馬力輸出，450 牛頓米的最大扭力則於 1,600rpm 時即可湧現，而全新導入的 48V 高效複合動力系統，可於全油門急加速時啟動 eBoost 提供額外 11hp 馬力輔助，全新 BMW X6 鉑金版僅需 5.7 秒就能完成 0-100km/h 加速，佐以 X6 xDrive40i M Spor t鉑金版專屬 M 運動化排氣系統，帶來熱血奔放的聽覺饗宴。





X6 xDrive40i M Sport 鉑金版配備 M 跑車化電子懸吊與藍色 M 煞車套件，創造出更佳的動態駕馭演出。



