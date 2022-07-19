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范德賴恩：歐盟尋求從亞塞拜然進口天然氣倍增

▲歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩表示，歐盟正尋求從亞塞拜然進口多一倍天然氣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩表示，歐盟正尋求從亞塞拜然進口多一倍天然氣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-19 06:05:08

（中央社巴庫/巴黎18日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天表示，歐盟正尋求從亞塞拜然進口多一倍天然氣。俄羅斯侵略烏克蘭後，歐洲正尋找俄國以外天然氣供應來源。

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法新社報導，自從莫斯科2月24日入侵烏克蘭，天然氣供應已逐漸成為俄羅斯和歐洲之間對抗的武器。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特（Twitter）發文表示：「歐盟正轉而尋求更可靠的能源供應來源。今天我來到亞塞拜然簽署一份新協議。」

位於西亞的亞塞拜然，去年透過穿越喬治亞和土耳其的輸送管，供應歐洲約80億立方公尺的天然氣。

范德賴恩寫道：「我們的目標，是讓亞塞拜然輸送到歐盟的天然氣在幾年內倍增。對於我們的供應安全，以及在我們邁向氣候中和（climate neutrality）的道路上，亞塞拜然將是至關重要的夥伴。」

歐盟執委會在范德賴恩行前表示：「在俄羅斯持續將它的能源供應武器化之下，分散我們的能源進口來源是歐盟優先要務。」

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）上週透露：「歐盟與亞塞拜然將簽署一份重要的能源安全文件。」

另一方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在首都巴黎以午宴款待來訪的阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al-Nahyan），兩人的正式會談議題將包括增加柴油供應。

由於西方國家急忙在全球尋找能源供應來源，以取代從遭到制裁的俄羅斯進口，阿聯已浮出成為這些國家的重要夥伴。

穆罕默德今年5月才在同父異母胞兄逝世後接任元首，此行是他上台後首次出訪海外。

法國總統府在穆罕默德來訪前表示，這趟訪問結束時，預期會「宣布阿聯對於提供法國的碳氫化合物供應量做出保證」，而合約內容將著重在涵蓋阿聯目前並未供應的柴油。（譯者：張正芊）1110718

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