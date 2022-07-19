GT-Line車型入列，Kia小改款XCeed正式亮相

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在歐洲銷售超過12萬輛的Kia XCeed，迎來改款；XCeed改款新設計由Kia位於法蘭克福的歐洲設計中心、Kia歐洲設計副總裁 Gregory Guillaume主導下完成，導入全新設計的LED頭燈、水箱護罩與前保桿，將霧燈也結合入頭燈組內，同時新配的側擾流翼，可有效將側邊與輪胎周邊氣流導過車體，減少風阻以利提升節能表現；屬於Crossover車款的XCeed，在車身下緣都有著黑色防刮材質，車尾則換上新設計的後保桿，有著亮黑色防護版、新設計分流器與融入了新的排氣尾飾管，LED尾燈樣式也經過重新排列。另增加了重新設計的18吋鋁合金圈。
新加入的XCeed GT-line，則與家族其他GT-Line車款相同，都有著專屬的內外觀套件，外觀更具運動性格，尾燈也改為蜂巢狀樣式，以及在車輛上半截與後視鏡採亮黑色塗裝與亮色系車色相搭，讓整輛車顯得更為活潑亮眼。
新XCeed依然採偏向駕駛座的中控台布局，並將多功能資訊系統的觸控螢幕與12.3吋數位儀錶板分開配置，並在中控台中段保留觸控感應紐與旋鈕等，控制音量、空調、座椅通風等功能，數位儀錶板也導入新的圖示，提升辨識性，並採用了薄框後視鏡設計。而內裝陳設基本採用觸感柔順的材質，搭配鍍鉻飾板裝飾，而在座椅等需要包覆的部分，消費者可選擇織布、絨布、合成皮或皮革等材質。
GT-Line則配有專屬的通風皮革包覆GT座椅，賽車風格的下緣平切式方向盤等部品。
動力系統部分，XCeed車系提供三款渦輪增壓缸內直噴汽油引擎，分別為可輸出120PS與172Nm的1.0升T-GDi引擎、可輸出160PS與253Nm的1.5升T-GDi引擎，以及動力最大的1.6升T-GDi引擎，擁有204PS最大馬力與265Nm最大扭力，在搭配七速雙離合器變速系統下，0-100km/h只需7.5秒。
而針對有節能需求的消費者，Xceed以1.6升柴油引擎搭配48V離電池輔助的輕油電混合動力系統，最大馬力為136PS，基本最大扭力則有280Nm，搭配七速雙離合器變速系統的車型有320Nm。
小改款的Xceed依舊提供PHEV插電式油電混合動力，以1.6升汽油引擎搭配具備44.5kW輸出功率的電動馬達與8.9kWh鋰電池組而來，並搭配六速雙離合器變速系統，最大馬力有141PS，最大扭力為265Nm，全電模式最大可行駛里程為48公里。
小改款的Xceed依舊提供PHEV插電式油電混合動力，以1.6升汽油引擎搭配具備44.5kW輸出功率的電動馬達與8.9kWh鋰電池組而來，並搭配六速雙離合器變速系統，最大馬力有141PS，最大扭力為265Nm，全電模式最大可行駛里程為48公里。