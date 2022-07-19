6縣市飆高溫！雷陣雨轉強 吳德榮：這3天挑戰今年最高溫
中央氣象局指出，今（19）日午後中南部、大臺北地區及其他山區和近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，降雨可能比昨天稍明顯；氣溫方面，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約32至35度，中午前後臺北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「太平洋高壓」影響，各地高溫炎熱，北部、東半部最高氣溫仍在37、38度左右；應注意防曬、防中暑。
午後近山區偶有局部短暫雷陣雨的機率；各地區氣溫：北部24至37度，中部25至35度，南部25至35度，東部24至38度；明（20）日高溫微降1度，仍高溫炎熱，午後近山區偶有局部短暫雷陣雨。
最新模式模擬顯示，週四至下週一（21至25日）「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣將「更酷熱、雨更少」；週五起三天，部分地區有機率挑戰該地區的今年「最高溫記錄」；應特別注意防曬、防中暑。下週一高溫微降，各地仍晴朗酷熱，應續注意。（編輯：孫唯容）