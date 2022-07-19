台灣基進遭圍剿！林佳龍坦白：完全沒將博洋的發言放心上
基進黨高雄市議員參選人張博洋17日批評民進黨新北市長參選人林佳龍消費「恩恩案」，導致基進黨遭綠營支持者圍剿，事後張博洋遭基進解除新聞輿情部主任職務；昨天深夜林佳龍在臉書發文表示，已接到台灣基進黨主席陳奕齊致歉電話，但是其實自己「完全沒有將博洋的發言放在心上」。
林佳龍日前公開表示，當選後第一件事「就是公布恩恩事件新北市府所有資料」，此舉慘遭張博洋狠酸「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」；台灣基進昨天張博洋解除新聞輿情部主任一職、政策部專員林靖堂則調離現職。
對此，林佳龍表示，公布恩恩案的真相，「不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯」，當體制必須被變革，就努力改革，讓制度為人服務，讓制度為道理服務，民主社會面對公共事務有意見分歧時如何溝通對話，了解差異進而尋找共識的過程，也是社會集體學習和進步的機會。
林佳龍說，「自己接到了台灣基進黨主席陳奕齊的電話，他對我表達歉意，但其實我完全沒有將博洋的發言放在心上」，希望他和一些基進的年輕朋友們能夠不斷的批判和自我批判，也樂於接受別人的批判；身為一個年輕時就衝撞體制的人，自己很了解少年人面對社會不公不義的心情，「我們衝撞，總是因為內心懷抱一點理想的火苗，這不該熄滅。」（編輯：孫唯容）