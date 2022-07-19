不滿「狗狂吠」！桃園父子檔竟打死鄰居 地院裁定收押
桃園市平鎮區一對邱姓父子，因長期不滿鄰居所飼養的狗亂吠，竟將50歲的湯姓飼主活活打死，被依殺人罪移送桃園地檢署，桃檢18日訊後聲請羈押，桃園地院裁定52歲邱男羈押禁見、77歲邱父裁定交保限制住居。
回顧案情，這對邱姓父子住在死者家門斜對面，湯男所飼養的咖啡色米克斯狗，因時常吠叫而被邱男檢舉，雙方長期下來互生嫌隙，沒想到湯男17日於酒後找邱男理論時，兩人爆發口角、互毆對方，邱男見一旁金屬水管，直接朝湯男頭部猛打，邱父甚至加入戰局，拿掃帚助陣，鄰居見三人打成一團趕緊報案，但警方獲報到場時，湯男頭部受創且已大量失血，經緊急送醫後仍宣告不治。
平鎮警分局平鎮派出所訊後，依殺人罪將邱家父子移送桃園地檢署偵辦，並向法院聲請羈押，18日晚間，桃園地院認邱男涉犯殺人、重傷害致死罪嫌重大，且此等為最輕本刑10年以上之重罪，依趨吉避凶、脫免刑責之人性，有相當理由認為他有逃亡之虞，與同樣涉案的邱父供述有異，可認有勾串之虞，因此裁准羈押禁見；而邱父因僅持掃帚朝倒地湯男臀部攻擊2下，是否足以致命有待斟酌，經考量其已77歲，最終裁定邱父交保並限制住居。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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