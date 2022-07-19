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認知能力有問題？前白宮醫生：拜登可能做不滿任期

▲美國總統拜登不時會在公開場合有些脫序的言行，一般認為是因他年事已高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登不時會在公開場合有些脫序的言行，一般認為是因他年事已高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-19 07:31:20

美國總統拜登（Joe Biden）年事已高，在公開場合言行「凸槌」已非新鮮事，美國共和黨籍眾議員、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）近日受訪時指出，拜登的認知能力已出現問題，恐怕無法順利做滿總統任期。

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綜合《福斯新聞》、美國《有線電視新聞網》等外媒報導，傑克森的新書《堅守陣地：捍衛民主和美國價值觀的一生》（Holding the Line: A Lifetime of Defending Democracy and American Values）上市，他近日為新書進行宣傳時提到，他曾替3位前總統看診，而其中拜登的認知能力確實出現問題，隨著年紀漸長，情況只會越來越差。

傑克森認為，雖然自己早就說過，拜登無法堅持到任期結束，也受到許多人批評，但他相信民主黨內部其實也有意識到這個問題。

公開資料顯示，傑克森是在小布希（George Bush）時期進入白宮醫療團隊，之後在歐巴馬（Barack Obama）和川普（Donald Trump）時期都曾擔任總統醫生。2019年12月1日從海軍退役退役，2020年11月當選眾議員，並於2021年初就任。

報導指出，傑克森2020年就曾在社群媒體上轉發一段有關拜登的影片，暗示拜登認知能力有問題，並因此收到美國前總統歐巴馬的私人信件，指責他不應在推特上攻擊拜登，這封信件也收錄在他的新書裡。

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