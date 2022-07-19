本土劇女神遭感情詐騙3000萬！竟未見過對方 手法曝光
近年虛擬貨幣吸引不少投資人加入，不過也傳出不少詐騙事件，特別是感情交友結合投資吸金的「複合式詐騙」，讓許多人吃虧，素有「本土劇女神」美名的女星連靜雯也遭殃，她在網路交友認識中國的詐騙集團成員，誤信對方要交往且可幫投資「泰達幣」，連靜雯被愛蒙蔽雙眼，前前後後共匯了3000萬元新台幣，不僅連對方的真面目也沒見到，錢也不知所蹤。
根據《鏡週刊》報導，連靜雯是在去年1月透過網路認識1名帥氣男，對方自稱人在中國，交換社群軟體後，2人開始暢談人生，對方天天噓寒問暖，還頻誇讚她長得漂亮，感情急速升溫，雙方甚至還以老公老婆互稱，並開始談到要如何共創未來。
「老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了。」該男子花言巧語地哄騙連靜雯投資泰達幣，更提供造假網站讓她監看投資盈虧，由電腦程式讓連靜雯誤以為買在低點、賣在高點，成了詐騙集團的肥羊。
連靜雯匯了數百萬元後持續加碼，直至最後匯出一筆39萬元款項後，對方便消失無蹤，她才驚覺前前後後共匯了3000萬元新台幣，是被詐騙，嚇得緊急報警；事後，檢警逮到20餘名被告，不過都是人頭戶或車手，主謀仍未落網，全案台北地院及桃園地院近日將開庭審理。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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