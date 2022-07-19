Citroen C5 Aircross小改款中國版開放預訂，並將其名取為天逸Beyond

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外觀上中國版天逸Beyond與歐規C5 Aircross並無二致，同樣以全新的頭燈造型取代過去的分離式車燈設計，兩道平行的日行燈與燈具整合並與水箱罩點狀格柵連為一氣，前保桿下方取消方塊飾框在視覺上有放大加寬之效果，並在下緣以鍍鉻飾條點綴讓面容在濃郁的運動氣息下多一分時尚感受；尾燈的輪廓依舊不過原本採方框造型之燈組改為旗格狀款式，原本相當具特色的Airbump設計現在僅保留車側下緣位置，車頭、車尾的方形結構在小改款上已不覆見，其餘部分則無太大變動。
車艙部分保留原本的12.3吋數位儀表，而中央顯示幕則升級為10吋觸控式並將原本的左右側出風口改至螢幕下方，歐規版造型更簡約的e-Toggle排檔系統並未導入，其他像是無線充電、全景天窗、Alcantara皮革包覆等配備皆可在小改款車型上看見，當然品牌知名的Progressive Hydraulic Cushions液壓懸吊系統依舊是C5 Aircross在舒適性上輾壓同級對手的金字招牌。
動力輸出在中國市場採用兩款燃油動力+一款PHEV插電式油電車型，燃油動力部分有可輸出173匹馬力之1.6升渦輪增壓汽油引擎及可輸出208匹馬力之1.8升渦輪增壓汽油引擎，混合動力車型則是以1.6升引擎搭配電動馬達形式推出，綜效馬力為296匹扭力峰值為520 Nm，安置於後軸的電動馬達搭配前軸的內燃機輸出可達到四輪驅動效果，目前中國市場已開預訂最快8月開始交車。