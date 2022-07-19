歐洲野火肆虐！西國列車被火包圍　乘客拍下驚險瞬間

歐洲多國面臨極端熱浪，法國、英國、西班牙、葡萄牙等地，都傳出民眾中暑以及大規模森林野火的災情。一段西班牙列車乘客一度被野火夾擊的短片在推特等平台上迅速竄紅，可以看到當下乘客們議論紛紛，車廂內瀰漫著不安的氣氛。
綜合《每日郵報》等外媒報導，該段影片是由政治及媒體傳播學者弗朗西斯科‧佩雷斯 （Francisco Seoane Pérez）於18日上午，從一輛由馬德里（Madrid ）出發前往費羅爾（Ferrol）的列車上拍攝的，火車在行經塞納布里亞鎮（Zamora-Sanabria）時，記錄到驚人的一幕：火車停了下來，而紅色的火焰在軌道兩側的樹林及草地迅速蔓延。
乘客們發現自己幾乎被火焰包圍，紛紛開始議論，不知為何火車要停下來、何時才會開走等等，佩雷斯事後接受當地媒體採訪時表示，雖然火車只停了幾分鐘，但由於火勢延燒的相當快，眼看大火就在自己眼前猛燒，乘客們都相當害怕。
截至發稿時間為止，短片已在推特上累積逾78萬次觀看率。
報導指出，異常高溫正席捲歐洲大部分地區，從葡萄牙到巴爾幹地區都引發了野火，也暴露出部分國家乾旱的危機。其中，西班牙的高溫已持續1週，18日當天多地更是飆到攝氏40度，幾乎整個國家都處於火災的高度風險，截至週一早上，已通報36起大火，其中20多起仍處於失控狀態，西班牙與鄰國葡萄牙，共有超過1000人在熱浪中喪生。