台積電跌8元！台股早盤跌逾百點 觀光、航運逆勢抗跌
美股18日4大指數收黑，其中道瓊指數翻跌近0.7%，費半下滑逾0.5%，台北股市今（19）日開低，早盤一度跌逾百點，隨後跌幅收斂至14706點，跌幅約0.28%；權王股王領跌，台積電開盤跌8元，其餘電子權值股部分走弱；貨櫃三雄早盤齊漲，觀光類股延續昨（18）日行情，早盤持續猛攻；今日逆勢抗跌族群還有化肥農糧、汽車零組件以及PCB族群。
美股18日早盤上漲，各指數也都開出紅盤，卻因蘋果公司傳出計畫明年放緩部分部門的招聘和支出，以及銀行股漲幅收斂，美股也隨之翻黑，終場美股道瓊下跌215.65點，跌幅0.69%，收在31,072.61點；那斯達克下跌92.37點，跌幅0.81%，收在11,360.05點；標普500下跌32.31點，跌幅0.84%，收在3,830.85點；費城半導體下跌14.20點，跌幅0.53%，收在2,679.57點。
台北股市今日開低，早盤一度跌逾百點，隨後跌幅收斂至14706點，跌幅約0.28%；權王股王領跌，台積電開盤跌8元，早盤跌幅收斂下跌5.5元，來到490元關卡，大立光則下跌5元至1985元；其餘電子權值股部分走弱，聯電、鴻海跌約1%內，唯聯發科漲約1%內。
貨櫃三雄早盤齊漲，長榮、陽明挑戰月均線，早盤漲逾1%，萬海則領先墊高，早盤漲逾2%，上漲約2.5元至123.5元；航空雙雄穩健走揚，長榮航、華航早盤漲約1%內；其他散裝航運同樣表現亮眼，裕民、四維航早盤漲逾4%，新興、台航漲逾3%。
延續昨日行情，觀光類股今日早盤持續猛攻，山富早盤強攻漲停，易飛網、海灣、富野、五福漲約8至10%，鳳凰、夏都、老爺知、雲品、六福漲約4至8%，南仁湖、華園、劍湖山、晶華漲約1至3%。
除了航運、觀光，今日逆勢抗跌族群還有化肥農糧、汽車零組件、PCB，惠光、東鹼早盤約4至7%，華通、敬鵬、金像電漲逾2%，堤維西、朋程、正道、帝寶、劍麟皆漲逾1%。