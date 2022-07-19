1500萬透天厝遭法拍賤賣！只因女屋主欠14萬「少做1事」
台中1名張小姐長期在中國工作，2020年1月簽下本票向林姓女子借款14萬元，林女當年就向法院聲請強制執行獲准，11月再聲請查封拍賣張女名下一棟市值約1500萬元的透天厝，張女表示已經清償債務，「只是沒取回本票」，法院不予不採信，該透天厝今年6月法拍以980多萬元拍出，遠低於行情價。
根據《自由時報》報導，屋主張小姐2020年1月向林女借14萬元，有簽下本票，在同年2月就償還7萬6000元，不過林女卻持本票向法院聲請強制執行，張小姐得知後，已在同年6月18日、7月17日又匯款給林女6萬9700元，包含含利息共計償還14萬5700元，但是基於信任，未拿回本票。
怎料，強制執行案不僅在9月獲准，林女還在11月時聲請查封拍賣張女名下一棟市值約1500萬元的透天厝，最終以980多萬元賣出；張女表示，自己2021年就前往中國工作，不在台灣，根本不知道透天厝遭查封拍賣。
借住在該透天的王姓表妹也指出，法院查封時，她不在場，且房子不見封條，直到今年3、4月間有人來看屋，才驚覺事情不對勁。
張女委託律師質疑，台中地院民事執行處違反比例原則，也有程序違法等缺失；對於該案件，台中地院方面表示，執行中的個案，不方便說明，如果張小姐與律師不服裁定，應依循救濟程序，向法院聲明不服處分、提出異議或抗告。（編輯：孫唯容）