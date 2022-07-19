撇清關係？中官媒刊斯國大使專訪 控西方才是主要債主
南亞國家斯里蘭卡的經濟危機持續惡化，不只宣布破產，連總統本人都已攜家帶眷逃至國外，還以郵件方式宣布辭職，國家未來該怎麼走仍是未知數。許多分析都將問題源頭指向錯誤的政治政策，以及盲目投入中國「一帶一路」建設，導致欠下大量外債；然而，中國方面並不承認這樣的說法，除了多次公開表達不滿以外，還在官媒上刊登斯里蘭卡駐中國大使的專訪，聲稱西方才是斯國最大的債主。
根據中國官媒《環球時報》報導，斯里蘭卡駐華大使科霍納15日接受《環球時報》專訪時表示，世界銀行、亞洲開發銀行與西方機構投資者，目前是斯里蘭卡的最大債權人：「我們欠西方機構投資者一大筆錢，包括華爾街」。
科霍納聲稱，西方對中國「債務陷阱」的炒作毫無根據，包含有關漢班托塔港的爭議都被嚴重誇大，強調目前已有大量船隻使用該港口，相關業務發展迅速，而且這種大型項目本來就很難在幾年內回本，需要長一點的時間才能帶來利潤。
科霍納並肯定中國向斯里蘭卡提供的一系列援助，希望世界銀行、亞洲開發銀行等機構，能提出計劃以協助斯國解決債務問題，同時呼籲包括中國在內的合作夥伴提供更多幫助。
最後，據《環球時報》的說法，科霍納相信，無論之後由誰掌政，都將繼續維護良好的中斯關係，中國是斯里蘭卡最大的貿易夥伴和主要投資者，待國內局勢穩定後，一帶一路倡議依然會對斯里蘭卡的經濟至關重要。