「3公設」曾被狂嫌！10年後逆轉 住戶打臉：擠得像沙灘
買房除了要考量到房價，公設也是相當重要的一環，就有一名網友好奇問，為何現在的新建案都要設置健身房、游泳池、KTV等，設施只要放10年基本上就故障了，讓人有些猶豫，貼文曝光後，原PO卻火速被打臉，網友們紛紛直言：「你當沒意義的反而都一堆人用」、「光是小孩天天都在公設游泳就超實用好嗎」。
該名網友在PTT貼文，他以「為什麼新建案一堆沒意義公設」為題，表示近期開始看房，發現其中兩個建案的公設都有健身房、游泳池、KTV等，但在他的認知中，這些設施約放10年就故障了，「也不蓋個羽球場籃球場之類的比較不會壞還好一點」，讓他好奇問：「請問這是現在建案的常態嗎？」
貼文一出，網友反而紛紛留言打臉，「健身房使用率比想像中高」、「健身房實用吧」、「健身房很實用啊，籃球場吵死了」、「對其他人來說，羽球籃球場才是沒意義的」、「光是小孩天天都在公設游泳就超實用好嗎」、「健身房游泳池我們社區就一堆人用…球場才沒屁用吧」、「泳池實用到爆，兒子從寶寶就開始游了啊」、「健身房、KTV使用率很高的吧」。
也有網友直言，「符合市場需求」、「你當沒意義的反而都一堆人用」、「之前買新房，頂樓游泳池擠得跟墾丁沙灘一樣」、「你以為沒人想用公設，但其實現在很多人都會去使用」、「以前的人不運動沒風氣用不到，現在的人拼命想用，人類習慣改變市場你不知道嗎？」（編輯：賴禹妡）