COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Toyota GR再添一位玩樂咖，GR 86 8/18麗寶賽車場發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-19 10:55:20

和泰於今年初公布年度產品計畫，就規劃預計第三季導入GR 86，而近日和泰則發出邀請，確定將在8/18於麗寶賽車場舉辦GR 86發表活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota與Subaru一同合作開發推出新一代GR 86與BRZ，隨著BRZ已在今年3月正式發表上市，和泰於年初公布年度產品計畫，就表示預計第三季會導入GR 86，這也是繼GR Supra與GR Yaris後第三款GR車型，近日和泰則發出邀請，預告將在8/18於麗寶賽車場舉辦GR 86發表活動，除此之外還會舉辦Toyota Gazoo Racing統規挑戰賽與Toyota Gazoo Racing Fan Festival等活動。

和泰年初就公布第三季要導入GR 86。
和泰年初就公布第三季要導入GR 86。
雖然和泰並未提供任何車輛相關資訊，但由於GR 86與BRZ為雙生車型，因此可以知道GR 86會搭載2.4升水平對臥引擎，擁有234hp最大馬力與25.5kgm扭力峰值，變速箱預計也會提供六速手自排與六速手排兩種選項，及附有Track賽道、Snow雪地、Sport運動等駕駛模式，就先前BRZ試駕經驗來看，GR 86肯定也具有極富樂趣的表現。

除了動力系統，GR 86座艙也會採用和BRZ相同配置，並提供7吋數位儀表、8吋多媒體中控螢幕、Apple CarPlay/Android Auto、ACC主動車距控制定速、LDW車道偏離警示、PCB預防碰撞自動煞車等配備。

由於GR 86多處與BRZ相同，因此就看除外觀造型稍有不同外，和泰還會提供哪些配備及價格設定來吸引消費者。

GR 86搭載2.4升水平對臥引擎，擁有234hp/25.5kgm動力輸出。
GR 86搭載2.4升水平對臥引擎，擁有234hp/25.5kgm動力輸出。
預計會提供六速手自排與六速手排。
預計會提供六速手自排與六速手排。
GR 86座艙格局與BRZ相同。
GR 86座艙格局與BRZ相同。
除外觀差異就看和泰還會給予哪些配備及價格策略。
除外觀差異就看和泰還會給予哪些配備及價格策略。

GM誇口在三年內電動車銷量要超越Tesla，策略規劃究竟為何?

Citroen C5 Aircross小改款中國版開放預訂，並將其名取為天逸Beyond

提升整體效能，VW推出代號EA 211 evo2之全新1.5 TSI引擎

GT-Line車型入列，Kia小改款XCeed正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀