Toyota GR再添一位玩樂咖，GR 86 8/18麗寶賽車場發表

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Toyota與Subaru一同合作開發推出新一代GR 86與BRZ，隨著BRZ已在今年3月正式發表上市，和泰於年初公布年度產品計畫，就表示預計第三季會導入GR 86，這也是繼GR Supra與GR Yaris後第三款GR車型，近日和泰則發出邀請，預告將在8/18於麗寶賽車場舉辦GR 86發表活動，除此之外還會舉辦Toyota Gazoo Racing統規挑戰賽與Toyota Gazoo Racing Fan Festival等活動。
雖然和泰並未提供任何車輛相關資訊，但由於GR 86與BRZ為雙生車型，因此可以知道GR 86會搭載2.4升水平對臥引擎，擁有234hp最大馬力與25.5kgm扭力峰值，變速箱預計也會提供六速手自排與六速手排兩種選項，及附有Track賽道、Snow雪地、Sport運動等駕駛模式，就先前BRZ試駕經驗來看，GR 86肯定也具有極富樂趣的表現。
除了動力系統，GR 86座艙也會採用和BRZ相同配置，並提供7吋數位儀表、8吋多媒體中控螢幕、Apple CarPlay/Android Auto、ACC主動車距控制定速、LDW車道偏離警示、PCB預防碰撞自動煞車等配備。
由於GR 86多處與BRZ相同，因此就看除外觀造型稍有不同外，和泰還會提供哪些配備及價格設定來吸引消費者。