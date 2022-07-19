不再寂寞！陳時中公布競選團隊　陳建仁：一定站出來力挺

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政策部分則是立委管碧玲統籌，政策組下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由台北市議員周威佑擔任召集。
陳時中說，陳建仁來擔任主委，這是非常堅強的市議員團隊，會制定最好的願景政策，他在行政院長蘇貞昌的團隊裡面，「我們是會做事」，蔡英文總統說要做對事，「我會做事，各位督促我做對事」，台北市政一定越來越好。
陳時中表示，他是高雄人，但是他在台北延平北路這邊出生，在西門町長大，小時候母親都會帶他來做新衣；另外最開心是來逛街，整路試吃下來很開心，這是他的記憶，這是台北文化街廓的記憶。
陳時中指出，未來台北市很多進步在走，但文化記憶怎麼加強，在地榮譽的感覺、光榮感，立委、議員長期關心市政，都有深刻感覺，他在內閣有相當訓練，跟中央的溝通無礙，怎麼讓台北起飛，大家一起來。
陳時中表示，市長只是代表人物，重要是議會全壘打，市長想法才能透過大家一起達成。議員們真的對台北的熱愛，相信這次選舉，他自己因為對台北的愛，他一開始會說覺得台北可惜，是因為心中有愛。
陳建仁表示，其實陳時中過去900多天為了台灣防疫，每日都在打拚，讓台灣成為全世界防疫最好國家，不管美國經濟研究所、英國牛津大學、日本日經亞洲，說台灣經濟、防疫都做得很好。
陳建仁指出，外國媒體問他為什麼台灣防疫做得很好，台灣因為有很好的指揮官陳時中，他帶領防疫團隊做得很好，且台灣2300萬人都是無名英雄、防疫英雄，都有很好公民素質，這才是台灣成功地方。
陳建仁說，陳時中昨天才辭去指揮官，今天就「有責任我扛起」，開始要來競選台北市長，我相信有這世界性防疫英雄，讓台北市在地方展越來越好，又看到國際防疫英雄變成台北市長，台北就不只是台灣的台北，是國際的台北。
陳建仁表示，台北市是全世界第3名移居國家，讓台北市全世界最好宜居城市，大家就需要選陳時中擔任市長。陳時中不只是在衛福部照顧民眾健康，對長照非常有研究，陳時中從小照顧老很有經驗，相信台北市會越來越好。
陳建仁指出，他以前做過SARS指揮官，陳時中現在做指揮官，是相當寂寞的人，有時候他會提供意見。但他現在要跟陳時中說「你不再孤獨」，這次選舉他一定站出來挺陳時中。