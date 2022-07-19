開放式廚房根本災難？過來人揭「致命缺陷」：遲早會後悔
開放式廚房是不少人夢寐以求的設計，但多數人考慮坪數等問題都選擇作罷。不過，有位女網友最近考慮開放式廚房的格局，因而發文詢問意見，卻引來過來人抖出「致命缺陷」，狂勸「後悔死了！」
有女網友於PTT WomenTalk板指出，最近正在規劃室內裝潢，但她指出「原本的格局是封閉式廚房，在猶豫要不要改成開放式廚房，再弄個中島」，而開放式有可跟家人互動、空間較寬敞等優勢，但缺點就是油煙和聲音的問題，因而好奇詢問「大家覺得呢？喜歡開放式or封閉式的廚房？」
然而，有不少鄉民搖頭勸告「油煙」是最大問題，直言「無法接受開放式，真是災難」、「封閉吧，怕油煙瀰漫整個客廳」、「我是開放式很少煮，瓶瓶罐罐都會黏黏的、而且剛煮完味道揮之不去。後悔死了沒隔廚房」、「絕對封閉…不要多想要互什麼動」、「會煮飯，請直接封閉式，不然遲早會後悔」。
但也有人緩頰，表示「我家開放式廚房搭配IH爐跟高效抽油煙機，油煙還好」、「習慣開放，每天煮飯沒有油煙問題」；甚至有人建議可以安裝拉門區隔，「至少得是有拉門的廚房，不然煮久了客廳真的都是味道」、「想改可以用玻璃拉門隔間」。（編輯：陳雅雲）