顧慘全台灣！國民黨批陳時中成台北市政破口

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨質疑，18日防疫記者會竟上演陳時中與王必勝「背心交接」戲碼，王必勝還上前獻花支持陳時中，女主持人更說「祝福陳前指揮官卸下防疫指揮官後，心想事成，一帆風順」。過去防疫記者會一定是通報病例數字與公布最新防疫政策，現在竟變成陳時中的競選造勢做秀場合，究竟防疫記者會是防疫重要，還是陳時中的選舉重要？
國民黨指出，民進黨宣稱兒童疫苗接種率世界第二，但是民進黨政府未能「超前部署」兒童疫苗，在蔡英文政府4月6日宣布「與病毒共存」後，到5月16日才有首批77.76萬劑兒童疫苗到貨，這期間「許多孩子都走了」，又是誰要負責？後來家長才在台灣疫情緊繃的背景下，積極讓兒童來施打疫苗，更有家長是冒著大雨排隊搶著打兒童疫苗，現在民進黨怎能將此當作防疫政績？
此外，國民黨表示，民進黨還宣稱「抗病毒藥物投藥率世界第一」，但早在5月份，台大藥學院院長沈麗娟就曾表示有居家照護病人為了拿口服抗病毒藥品，向5家醫院領藥都失敗，包括有的醫院沒有備藥，或只願意提供慢性用藥不給口服藥等。抗病毒藥物難以取得就算了，陳時中任內竟然還在考慮將中醫的清冠一號由公費改為自費。作為政府，民進黨防疫政策屢屢慢半拍，如果說台灣這幾年來防疫有什麼成就，也是人民齊心協力、主動積極配合防疫才有的。從「口罩之亂」、「疫苗之亂」、「快篩之亂」到「火化之亂」等等，都是民進黨政府造成，陳時中其實根本是在拖人民後腿。
國民黨表示，這波疫情，台灣的「下一代」死亡率異常之高。跟地理位置鄰近、經濟條件也較類似的日韓星相比，0-9歲兒童的死亡率，台灣卻高達0.004%，比起日本的0.0005%、南韓0.001%還要高上許多，而新加坡至今0-9歲兒童更只有1人死亡。而台灣全體染疫死亡率約0.19%，高於南韓的0.13%和新加坡的0.09%，若單以2022年計算，臺灣全體染疫死亡率約0.03%，是日本0.01%的三倍。為什麼日韓星都能夠一定程度守護兒童的生命，我們卻「讓許多孩子都走了」，還在宣傳場合自吹自擂。
新冠肺炎疫情仍然嚴峻，每日仍有破萬人染疫、近百人死亡，BA.5變異株更是虎視眈眈，台灣已出現社區感染病例，國民黨批，陳時中從防疫指揮官任上落跑之後，竟然是由衛福部次長王必勝擔任指揮官。陳時中本人7月18日說這樣的安排有「類降級」的味道，還說疫情會慢慢常態化、流感化，「基本上是往降級的方向來走」。疫情隨時可能再起，絕不能掉以輕心，如此怎麼指揮防疫？怎麼對得起長期配合防疫的台灣人民？民進黨只顧選情，不顧疫情，相信人民都看在眼裡。