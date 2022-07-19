南投槍殺釀4死！李鴻淵為官司挾怨報仇 他疑講6字逃死
奪走4命的南投槍案槍手李鴻淵，本月14日闖進前東家南投康建生技公司，對5人進行行刑式槍殺，其中4人當場爆頭死亡、負責人賴敏男雖保住性命，但康復程度還很難說，而檢警經過調查，發現起因很可能是8年前李鴻淵被指控殺人未遂而心懷恨意復仇，當年有出庭作證的3名證人也成為如今槍下亡魂，不過今（19）日傳出，除了這3人之外，還有一名劉姓廠長也有出庭作證，但當天未被格殺，而是被押進廁所裡，引發議論，質疑兇手並非單純為了報仇才狠心殺人。
回顧8年前案情，李鴻淵先是於2012年到2013年間在康健生技公司擔任操作員，但卻因機器使用問題，屢屢與直屬的洪姓女課長發生衝突，兩人間嫌隙，讓李鴻淵不滿放話「過年後會有好戲可看」，結果2014年2月15日傍晚，洪女下班騎車回家時，遭人拿棍棒衝下車痛打，讓他懷疑行兇者就是李鴻淵，並一狀告上法院，公司也有6人出庭作證，包括負責人賴敏男、生技公司園藝課課長、女會計和另3名員工。不過案經審理，法官認為這句話無法證明李男有涉案，且根據其所提出的通聯記錄，足認事發當時李男確實不在現場，因此判決無罪，檢察官提起上訴，仍被台中高分院駁回。
據《ETtoday》報導，有知情人士透露，李鴻淵當天一走進辦公室，第一個遇到的就是當年也有出庭作證的劉姓廠長，但李卻僅把他和其他員工押進廁所裡，並非列為其「死亡筆記本」名單中。而根據李鴻淵被控殺人未遂案的判決書內容，該名劉姓廠長在法庭上，並無直接指認李鴻淵是持棍毆打洪姓女課長的兇嫌，僅是針對雙方在公司內的情況做說明，且他從頭到尾僅說了6個字。
判決書指出，法官問劉姓廠長，「李鴻淵在公司是否由告訴人（洪姓課長）管理？」劉姓廠長回答「是」；法官接著問「雙方是否曾經因為操作機器問題發生摩擦？」劉姓廠長稱「有好幾次」；以及最後問廠長「李鴻淵是否曾在辦公室罵告訴人髒話，並揚言『相遇的到』？」他也將只回應「有」。
儘管如此，家屬仍認兇手動機不單純，質疑李鴻淵若是為報8年前被指控的案件，為何沒對所有證人通通報仇，還對當初沒有出庭作證的賴男女兒賴彥妤，以及賴男胞弟賴鋕卿開槍？盼檢警能繼續調查、突破李的心防，並揪出槍案背後真正的原因。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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