媽媽市長忽略年輕人？民眾黨不滿台中新幹線公車獨缺南屯
鄰近高鐵站和高速公路交流道的南屯區，吸引不少年輕人移居，但日前中市府公佈新設的6路幹線公車，卻獨缺南屯！民眾黨市議員參選人洪鑫任今陳情，指市府將南屯人遺忘了，呼籲媽媽市長盧秀燕重視年輕人的需求。市府交通局則表示，雖未設南屯幹線，但已加強捷運綠線的站點轉乘接駁。
洪鑫任是粉專「南屯即時通」版主，他指出南屯緊臨烏日高鐵特定區、被中山高穿越，區內有彩虹眷村、嶺東科大上萬師生、精機科技園區、文心森林公園等，吸引很多年輕人居住，人口超過17萬人仍不斷正成長，但市府給予的關注卻相對少，不只區內幾座超大電塔至今未遷移，連市長盧秀燕日前宣佈的7月1日起增設6路幹線公車，都沒南屯的份。記者會當天，不少南屯人上市長臉書留言「南屯人哭了」。
洪鑫任今和民眾黨台中市黨部主委郭達鴻、市議員參選人林俊凱、邱于珊等人到到市府陳情，但各主管正在開市政會議，無人出面，洪鑫任隨後轉往交通局遞交陳情書。
洪鑫任說，南屯正從蛋白區蛻變成蛋黃區，移入者多為青壯人口，市府為此決定增設溪西國中，但現有的公車往往近一小時一班，因功能不彰，當地民眾習慣當機車族，以致交通局進行調查時，呈現南屯運量需求小的假象。為了環保與長遠發展，市府應健全當地公共運輸交通路網，他建議幹線公車南屯線以台中車站為起點，走向上路或忠勇路再到達高鐵台中站，滿足在地居民出入交通需求之外，亦能帶動區域觀光。
台中市交通局長葉昭甫表示，這6路幹線公車，係分析疫情前公車運量做出的決策，尖峰10分鐘一班，離峰15分鐘一班。因文心路目前已有捷運綠線，光是南屯區就有4個站，現階段未在文心路推出幹線公車與捷運綠線競爭，且已強化相關站點的轉乘接駁。對於洪鑫任的建議，將視幹線公車第一階段實施效果再研議擴大推出。