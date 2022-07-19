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超趣味！中彰觀光圈邀10國外籍生體驗採梨

▲梨之鄉休閒農業區，17日邀請在台的「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」(FIT) 來園區遊玩。（圖／梨之鄉休閒農業區粉絲專頁）
▲梨之鄉休閒農業區，17日邀請在台的「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」(FIT) 來園區遊玩。（圖／梨之鄉休閒農業區粉絲專頁）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-19 12:33:32

交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中彰區域觀光聯盟推動農業休閒旅遊，由農委會水土保持局台中分局與台中市東勢農會輔導梨之鄉休閒農業區，17日邀請在台的「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」(FIT) 社群組織，帶領16名來自伊朗、巴基斯坦、智利、馬來西亞、越南、印尼、緬甸、柬埔寨、菲律賓、寮國等10國的國際學生，到東勢採梨子並導覽解說高接梨栽培過程，深入了解台灣農特產品。

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東勢農會與梨之鄉休閒農業區「用梨樹跟世界做朋友」在今年4月份疫情嚴峻時，邀請國際生彩繪梨袋認養梨樹，畫出緬甸、越南、巴基斯坦、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、智利、法國等9個國家的彩繪風格。在17日梨子成熟時，特別邀請這群國際學生回到梨之鄉休閒農業區參加梨子豐收祭，來看看他們彩繪的國際梨樹並體驗採果的樂趣。

在導覽員的解說下，國際學生瞭解高接梨的生長、嫁接、包裝步驟，並親手將豐碩的果實從梨樹上採下，品嚐著這甜美的滋味。緬甸的國際學生表示，在台灣讀書的時候感受到台灣人包容與溫暖，透過這次的農事體驗，讓外籍生不禁想到家鄉的爸媽，希望能夠將這甜美的東勢梨送到遠在他鄉盼望著自己歸來的爸媽手上。

國際學生彩繪的梨袋有穿著傳統服飾的越南曼妙女子、泰國傳說中的神獸、充滿趣味的智利海底世界、巴基斯坦式的浪漫風情、馬來西亞的國花及傳統糕點、在緬甸過年潑水節開心玩著的情侶，特別是來自越南的學生說道「我用家鄉元素的梨袋為台灣的梨子遮風擋雨，就像Friendship in Taiwan為來自世界各地的我們建立了一個避風港。」經由梨袋的妝點梨樹不同以往的風格，展現出五彩繽紛，點綴出梨子園滿滿的異國風格。

東勢農會表示，此次台中市東勢區農會所輔導的梨之鄉休閒農業區與Friendship in Taiwan合作，希冀結合東勢旅遊遊資源及特色，行銷東勢農特產品與觀光景點，透過國際學生深度體驗，以自身的文化背景為基礎，讓消費者與在地業者「共創」產品故事，打造國際友善環境，將友善的觀光意象推波至海內外。更進一步將東勢的農特產品精準行銷至外銷市場，在未來可以將甜美的滋味送到更多國際客手上。另外，梨之鄉休閒農業區產地直送優質的水梨禮盒在18日正式開賣，相關訂購訊息請上「梨之鄉休閒農業區粉絲專頁」。

▲東勢農會與梨之鄉休閒農業區舉辦「用梨樹跟世界做朋友」活動。（圖／梨之鄉休閒農業區粉絲專頁）
▲東勢農會與梨之鄉休閒農業區舉辦「用梨樹跟世界做朋友」活動。（圖／梨之鄉休閒農業區粉絲專頁）

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