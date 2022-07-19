超趣味！中彰觀光圈邀10國外籍生體驗採梨

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在導覽員的解說下，國際學生瞭解高接梨的生長、嫁接、包裝步驟，並親手將豐碩的果實從梨樹上採下，品嚐著這甜美的滋味。緬甸的國際學生表示，在台灣讀書的時候感受到台灣人包容與溫暖，透過這次的農事體驗，讓外籍生不禁想到家鄉的爸媽，希望能夠將這甜美的東勢梨送到遠在他鄉盼望著自己歸來的爸媽手上。
國際學生彩繪的梨袋有穿著傳統服飾的越南曼妙女子、泰國傳說中的神獸、充滿趣味的智利海底世界、巴基斯坦式的浪漫風情、馬來西亞的國花及傳統糕點、在緬甸過年潑水節開心玩著的情侶，特別是來自越南的學生說道「我用家鄉元素的梨袋為台灣的梨子遮風擋雨，就像Friendship in Taiwan為來自世界各地的我們建立了一個避風港。」經由梨袋的妝點梨樹不同以往的風格，展現出五彩繽紛，點綴出梨子園滿滿的異國風格。
東勢農會表示，此次台中市東勢區農會所輔導的梨之鄉休閒農業區與Friendship in Taiwan合作，希冀結合東勢旅遊遊資源及特色，行銷東勢農特產品與觀光景點，透過國際學生深度體驗，以自身的文化背景為基礎，讓消費者與在地業者「共創」產品故事，打造國際友善環境，將友善的觀光意象推波至海內外。更進一步將東勢的農特產品精準行銷至外銷市場，在未來可以將甜美的滋味送到更多國際客手上。另外，梨之鄉休閒農業區產地直送優質的水梨禮盒在18日正式開賣，相關訂購訊息請上「梨之鄉休閒農業區粉絲專頁」。