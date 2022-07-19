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《原子》林佳辰曾被勸「把觀眾當蔬菜」　2點讓他沒自信

▲黃文廷（左起）、王碩瀚和林佳辰現身伊林璀璨之星複賽。（圖／伊林娛樂提供）
▲黃文廷（左起）、王碩瀚和林佳辰現身伊林璀璨之星複賽。（圖／伊林娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-19 16:21:14

選秀節目《原子少年》日前圓滿落幕，其中「地球」的高人氣成員黃文廷、林佳辰，都是從從伊林璀璨之星出身，2人與演員王碩瀚一同現身今年複賽現場，為參賽者加油打氣，3人也彷彿看見當年的自己，有感而發，用心把當初參加比賽的經驗分享給參賽者。

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黃文廷、林佳辰分別是第7屆花漾少男少女組冠、亞軍，林佳辰以過來人身分暖心鼓勵選手，「今天就算失敗也不代表什麼，這不是演藝道路上最重要的一場比賽，更不會是最後一場，輸給別人沒關係，但自己要勇敢踏出這步，戰勝自己」。看見選手們緊張的表情，黃文廷則分享當年經驗，「不知道機會什麼時候會來，所以要將每一次上場都當作最後一次，全力以赴」。

▲黃文廷擔任「橘子嘉年華」活動大使，坦言心情有些緊張。（圖／記者陳明安攝）
▲黃文廷希望大家全力以赴。（圖／記者陳明安攝）
在競爭激烈的比賽中如何脫穎而出？黃文廷表示要展現出氣勢，林佳辰則坦言當初是個沒自信的人，「我當時身材胖胖的，又因戴著牙套，講話口齒不清。」他們也分享緩解緊張的「小撇步」，透露之前有人教他把觀眾當成蔬菜，但嘗試後發現對他效果不大，後來覺得在上場前熟悉場地、適應環境滿受用，黃文廷則會在上場前閉眼睛、深呼吸。

▲林佳辰為《原子少年》寫畢業歌，內心非常受感動！（圖／野火娛樂提供）
▲林佳辰自認曾經很沒自信。（圖／野火娛樂提供）

 黃文廷、林佳辰當初參加決賽培訓課程時只有18歲，對嚴格的舞蹈老師印象最深刻，2人因「舞蹈零基礎」，每次上課都非常受挫，黃文廷課後會到公園自主練習，勤練到球鞋都破了，但他們都覺得當時雖然很辛苦，現在回想起來很謝謝老師的指導。2022第11屆伊林璀璨之星16日至17日一連兩天舉行「模特兒組」、「Star Dreams 無限女孩組」、「演藝組」及「網紅創作組」複賽，入圍決賽的選手們將在一個月內進行50堂專業密集培訓課程，並於8月26日總決賽一決勝負。

 ▲黃文廷、王碩瀚和林佳辰把當初參加比賽的經驗分享給參賽者。（圖／伊林娛樂提供）
 ▲黃文廷、王碩瀚和林佳辰把當初參加比賽的經驗分享給參賽者。（圖／伊林娛樂提供）
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