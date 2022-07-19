《原子》林佳辰曾被勸「把觀眾當蔬菜」　2點讓他沒自信

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在競爭激烈的比賽中如何脫穎而出？黃文廷表示要展現出氣勢，林佳辰則坦言當初是個沒自信的人，「我當時身材胖胖的，又因戴著牙套，講話口齒不清。」他們也分享緩解緊張的「小撇步」，透露之前有人教他把觀眾當成蔬菜，但嘗試後發現對他效果不大，後來覺得在上場前熟悉場地、適應環境滿受用，黃文廷則會在上場前閉眼睛、深呼吸。
黃文廷、林佳辰當初參加決賽培訓課程時只有18歲，對嚴格的舞蹈老師印象最深刻，2人因「舞蹈零基礎」，每次上課都非常受挫，黃文廷課後會到公園自主練習，勤練到球鞋都破了，但他們都覺得當時雖然很辛苦，現在回想起來很謝謝老師的指導。2022第11屆伊林璀璨之星16日至17日一連兩天舉行「模特兒組」、「Star Dreams 無限女孩組」、「演藝組」及「網紅創作組」複賽，入圍決賽的選手們將在一個月內進行50堂專業密集培訓課程，並於8月26日總決賽一決勝負。
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