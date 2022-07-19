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特企／安耐美首款鋼管電動輔助自行車　完美結合科技時尚

▲全台首款All-In-One鋼管電動輔助自行車EnGociti安格。（圖／品牌提供）
▲全台首款All-In-One鋼管電動輔助自行車EnGociti安格。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-19 14:08:25

保銳科技股份有限公司旗下的自有品牌安耐美(ENERMAX)在2020年正式進入運動科技產業，首推「雙功能打浪電動輔助自行車」，以黑馬之姿即獲得第18屆國家品牌玉山獎最佳產品類「全國首獎」的至高榮耀。今年7月，ENERMAX安耐美與Gogoro合作推出全台首款All-In-One鋼管電動輔助自行車EnGociti安格，選用Gogoro EeyoTM Smartwheel 動力輔助輪組，將電輔自行車的電機、電池隱藏於後輪，保留古典鋼管車的獨有元素，是科技與時尚的完美結合！

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這次ENERMAX安耐美與Gogoro雙品牌合作，將Gogoro Eeyo智慧輪轂與安耐美的美學設計結合，推出EnGociti安格鋼管電動輔助自行車，在每個細節設計上滿足騎乘者生活與通勤的需求；EnGociti安格系列車款，包含低跨點車架設計，上下車更安全便利；有了動力輔助功能，不用擔心距離太遠卻腳力不足，適合男女老少騎乘，不僅減少碳排放，更有助於個人健康管理。

保銳科技蘇彥文董事長表示，EnGociti安格鋼管電動輔助自行車，不只是運動、代步工具，更是一種生活態度、潮流品味，享受騎一台不一樣的電動輔助自行車。車架設計特選4130鉻鉬鋼管材，配件的選用上也展現ENERMAX安耐美打造絕對精品的品牌價值；採用皮革質感的車手把、坐墊，客製化木製擋泥板，獨家一體式LED頭燈與CUBE專利運動手機支架，帶給消費者安全、耐用、符合生活美學的騎乘享受。

EnGociti安格鋼管電動輔助自行車，共有2個款式經典鋼管城市車與低跨版，結合Gogoro Eeyo動力輔助輪組，搭載專屬App手機應用程式，直覺式的操作介面，讓騎乘者在行進中可瞬間切換動力輔助模式；Gogoro Eeyo智慧輪轂可根據騎乘者的動力輔助模式選擇、踩踏力道和頻率，提供各種程度的輔助動力。通勤里程方面，Eco模式下騎乘續航力達90公里，Sport運動模式可提供約65公里的續航力；只要將隨身充電器插上後輪轂，預估2.5小時即可充飽電。在防盜上，EnGociti安格配有自動上鎖功能，當騎士離開EnGociti一定距離後，馬達將自動中斷電力並上鎖。

EnGociti安格鋼管電動輔助自行車訂價58800元，可在台北Velo city生活選物與其他安耐美相關銷售通路試乘選購。想了解更多EnGociti安格產品資訊，請上ENERMAX安耐美運動科技官方網站：https://bike.enermax.com/

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