快訊／本土+26779例！死亡增37例　境外增367例

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為23例男性、14例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至7月16日，死亡日期介於7月7日至7月16日。
指揮中心說明，今日新增367例境外移入個案中，為202例男性，165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自美國(12例)、英國(7例)、越南(6例)、德國(4例)、澳大利亞(3例)、捷克及加拿大(各2例)、義大利、柬埔寨、香港、荷蘭、丹麥、日本、克羅埃西亞、馬來西亞、菲律賓及新加坡(各1例)移入，另321例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,312,546例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,997,615例排除)，其中4,309,904例確診，分別為17,133例境外移入，4,292,717例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,261例COVID-19死亡病例，其中8,246例本土，個案居住縣市分布為新北市1,873例、臺北市982例、臺中市798例、高雄市751例、桃園市626例、臺南市615例、彰化縣469例、屏東縣340例、雲林縣240例、南投縣233例、基隆市198例、苗栗縣170例、宜蘭縣166例、嘉義縣170例、花蓮縣139例、嘉義市133例、新竹縣129例、臺東縣110例、新竹市78例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。