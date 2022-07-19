不只斯里蘭卡！路透分析12國遭債務追殺 全球恐陷倒債潮
斯里蘭卡無法償還國家龐大外債，在連續數周無力進口國外重要民生物資後，宣布債務違約正式破產，引發全球關注；《路透社》分析指出，包含阿根廷、烏克蘭、埃及在內的新興國家也出現類似危機，可能隨著其他債務違約國家無力清償，全球恐怕將面臨一波「倒債」潮。
根據《路透社》報導分析，目前造成全球經濟崩潰的可能原因有通貨膨脹、債務違約。分析師表示，受到新冠疫情與俄烏戰爭重重因素下，包含俄羅斯、斯里蘭卡、黎巴嫩、蘇利南及尚比亞等國都出現了債務違約的情況；分析師也以公債殖利率超過美債殖利率10%為門檻，篩選出全球有12國在面臨倒債的危機邊緣，分別是阿根廷、烏克蘭、突尼西亞、迦納、埃及、肯亞、衣索比亞、薩爾瓦多、巴基斯坦、白俄羅斯、厄瓜多以及奈及利亞。
分析指出，這些國家多半在這波經濟重創浪潮中，面臨貨幣重貶、外匯存底銳減窘境，其中阿根廷所欠下的外債金額以1500億美元（約新台幣4.5兆元）居冠，其次為埃及和厄瓜多，分別有400至450億美元的債務，這些國家總共積欠了高達4000億美元（約新台幣12兆元）債務。
報導提到，在這些新興國家中最可能出現債務違約的國家是烏克蘭，尤其是在俄羅斯的入侵之下，該國政府不得不重組超過200億美元的債務，分析師預估最快今年9月就會發生，不過外界認為烏克蘭可以挪用援助金和儲備金付清這筆12億美元的債務，該國政府也不排除要求延後或凍結外債；同樣受俄烏戰爭影響的白俄羅斯也面臨類似危機，不過白俄羅斯親俄立場讓該國遭到西方國家制裁，料將處理更嚴重的經濟問題。