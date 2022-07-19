市長支持度逾五成　陳其邁民調大勝柯志恩

媒體公布高雄市長選情民調，高雄市長選舉支持度，現任高雄市長陳其邁56.4%、國民黨參選人柯志恩12.8%，另30.8%則是無法選出，陳其邁大幅領先對手柯志恩高達43.6個百分點，高雄市新聞局長董建宏表示，任何民調都會作為施政的參考，感謝市民朋友的肯定。
根據「匯流新聞網」民調顯示，從政黨傾向來看，陳其邁獲得九成民進黨支持者力挺，在無任何政黨選民中也以32.6%領先柯志恩的10.6%；即便是國民黨支持者中，也有14.4%挺陳、62.5%支持柯志恩；從地區來看，合併前的原高雄縣區，陳其邁以56.6%支持度領先柯志恩的11.8%；原高雄市地區，柯志恩支持度13.8%，和陳其邁的56.2%支持度差距不小。
地方人士指出，雖然柯志恩是屏東人與高雄很近，但對高雄人來說的確是不太認識，高雄人缺乏熟悉感，導致過去選舉時總是母雞帶小雞，現在反而出現議員小雞拉抬母雞，和大家介紹柯志恩的狀況，且柯志恩在陸戰剛起跑就確診，現在人在台北打空戰、拚議題，和在地連結確實比較弱一點。
相較於陳其邁用兩年拚四年的力度，在市政及防疫上穩紮穩打，滿意度其實不錯，且陳其邁主打施政不分藍綠、不分族群，的確有部分中間偏藍的的民眾立場鬆動的情況；針對民調成績大贏對手，高雄市新聞局長董建宏指出，任何民調都會作為施政的參考，感謝市民朋友的肯定，這是全體市民跟市府團隊共同努力的結果，市府也會謙虛聽取市民意見，持續努力，不負市民期待。