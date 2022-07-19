又突變！亞洲爆「魔王變異株」BA.2.75 羅一鈞：未侵台
近來國際間再傳出，亞洲各國出現新型Omicron亞型變異株BA.2.75，它是BA.2的第2代變種株，傳播力更強又具免疫逃脫特性，未來很可能會取代BA.5，成為全球主要流行病毒株。針對相關議題，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（19）日在疫情記者會做出回應。
羅一鈞說明，國內至今日未驗出境外或本土有新變異株BA.2.75，若有驗出「我想這是一個大事」，這一錠會在每天記者會立即報告。至於和BA.5的差異，依照羅一鈞先前說法，兩種變異病毒株在分類上都是Omicron，只是有些細分之處，有些變異點不同，分成不同變異株，接下來是否成為主流Omicron變異株，尚無法確定，還是要觀察。
BA.2.75最先在印度發現，目前已在歐美多國出現相關通報確診案例，世界衛生組織（WHO）也已把Omicron亞型變異株BA.2.75列入觀察名單，歐洲疾病預防和控制中心也將其列為「監測中變異株」（variant under monitoring）。有專家擔心，該變異株傳播力更強又具免疫逃脫特性，很可能會成為下一波全球主要流行病毒株。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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