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又突變！亞洲爆「魔王變異株」BA.2.75　羅一鈞：未侵台

▲醫療應變組副組長羅一鈞，針對「魔王變異株」BA.2.75相關議題進行說明。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞，針對「魔王變異株」BA.2.75相關議題進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-19 14:55:51

近來國際間再傳出，亞洲各國出現新型Omicron亞型變異株BA.2.75，它是BA.2的第2代變種株，傳播力更強又具免疫逃脫特性，未來很可能會取代BA.5，成為全球主要流行病毒株。針對相關議題，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（19）日在疫情記者會做出回應。

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羅一鈞說明，國內至今日未驗出境外或本土有新變異株BA.2.75，若有驗出「我想這是一個大事」，這一錠會在每天記者會立即報告。至於和BA.5的差異，依照羅一鈞先前說法，兩種變異病毒株在分類上都是Omicron，只是有些細分之處，有些變異點不同，分成不同變異株，接下來是否成為主流Omicron變異株，尚無法確定，還是要觀察。

BA.2.75最先在印度發現，目前已在歐美多國出現相關通報確診案例，世界衛生組織（WHO）也已把Omicron亞型變異株BA.2.75列入觀察名單，歐洲疾病預防和控制中心也將其列為「監測中變異株」（variant under monitoring）。有專家擔心，該變異株傳播力更強又具免疫逃脫特性，很可能會成為下一波全球主要流行病毒株。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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