129.9萬，全新2022年式Nissan Altima預售接單熱烈，首批128台搶購一空

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全面升級行車安全配備，外觀更推出「極光藍」全新配色，與GT-R 50周年限定車款相同顏色，展現獨特迷人魅力，獲得消費者熱烈回響(註1)，首批10月到港128台，預售1個月即熱銷搶購一空。受全球新冠肺炎疫情和全球車用晶片短缺影響，今年Nissan美國工廠持續調整產能，預估今年2022年式Nissan Altima僅能供車380台，裕隆日產將持續爭取更多配額，滿足顧客購車需求，同時敬邀全國廣大消費者親臨Nissan展示中心，體驗全新2022年式Nissan Altima優質產品力，及早下訂以免向隅。
首度導入ProPILOT智駕輔助系統 全新搭載RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統
全新2022年式Nissan Altima搭載全新安全科技「ProPILOT智駕輔助系統」及「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」。「ProPILOT智駕輔助系統」，提供LEVEL 2半自動駕駛功能，融合「ICC智慧型定速系統」、「TJP交通擁堵輔助系統」與「LKA車道維持輔助系統」三大日產智行科技。「ProPILOT智駕輔助系統」一鍵開啟操作，在0~144km/h的速度範圍內隨時跟停，並於直行與轉向時保持置中(TJP交通擁堵輔助系統於車速70km/h以下時作動；LKA車道維持輔助系統於車速達70km/h以上時作動)，減輕駕駛在長時間駕駛時的疲勞程度。Nissan品牌首次搭載「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」，於倒車時會以先警示聲提醒，若駕駛仍無採取剎車動作，系統即會強制介入煞車，有效減少倒車時的追撞與行人碰撞事故(註2)。
時尚運動跑格外觀 新色「極光藍」華麗登場
Nissan Altima採用Nissan V-Motion 2.0設計元素，搭配俐落深刻的線條，勾勒結實的動感肌理，流動輪廓從車頭向後延伸，打造出獨特的運動跑格，承襲懸浮式車頂設計，將車身周圍氣流引導到完美境界，展現出媲美GT-R等級的0.26風阻係數(註3)。全新2022年式Nissan Altima除原有車色天際紅、冰川白、銀雪灰、曜石黑，更引進「極光藍」全新配色，與GT-R 50周年限定車款相同顏色，展現2022年式Nissan Altima獨特迷人魅力。
預售首批到港128台搶購一空 年度配額有限欲購從速
全新2022年式Nissan Altima卓越旗艦版預售價(含舊換新)新臺幣129.9萬元(註4)，採多退少不補，預售期間下訂再享2萬元配件金早鳥優惠，首批10月到港128台，預售1個月即熱銷搶購一空，將依車主下訂時間依序安排交車(註5)。受全球新冠肺炎疫情和全球車用晶片短缺影響，今年Nissan美國工廠持續調整產能，預估今年2022年式Nissan Altima僅能供車380台，裕隆日產將持續爭取更多配額，滿足顧客購車需求，敬邀準車主及早下訂，欲購從速。
裕隆日產汽車竭誠歡迎消費者親臨全台展示中心，或透過「網路預約、到府試乘」，體驗全新2022年式Nissan Altima優質產品力。詳情請參閱官方網站https://event.nissan.com.tw/2022altima_presale_event/(註6)。
註1：本新聞稿所示2022年式裕隆日產(下稱Nissan) Altima車款之實際規格、配備及車色以實車為準；各配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢Nissan展示中心或參閱Nissan官網、使用手冊或配備說明書詳閱相關說明。
註2：「ProPILOT智駕輔助系統」及「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」功能說明，請參閱Nissan官網介紹：https://new.nissan.com.tw/nissan/cars/Altima。以上所示智行科技安全系統及其他安全性系統功能可能有條件限制，且此為原廠提供參考數值，實際道路行駛時，可能會受路況、載重、風阻、輪胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，使實際數值產生差異。智行科技安全系統僅用於輔助駕駛者，不可替代安全駕駛操作，請確實遵守法令規定，駕駛時應保持警惕，密切留意周遭環境。
註3：此風阻係數為原廠提供參考數值，實際道路行駛時，可能會受路況、載重、風阻、輪胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，使實際數值產生差異。完整性能及規格配備請參閱Nissan官網說明。
註4：本新聞稿所示金額係以新臺幣計價。全新2022年式Nissan Altima卓越旗艦版預售價(含舊換新)129.9萬元，係指建議預售價並獲得政府補助貨物稅減免之5萬元後之金額。政府舊換新補助與否以政府最終審核為準，相關程序及內容請洽Nissan各經銷公司。
註5：全新2022年式Nissan Altima卓越旗艦版早鳥購車優惠活動說明：
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本優惠限於自2022年6月1日起至9月30日止下訂全新2022年式Nissan Altima新車者，公司法人、大宗批(標)售、租賃車、營業車等不適用。
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「2萬元配件金」係指可折抵總價值2萬元之Nissan原廠選配件，不得折現、更換或找零。詳細交易條件請洽Nissan各經銷公司，Nissan及各經銷公司並保留最後核准與否權利。
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「(預售價)採多退少不補」係指於優惠活動期間下訂Nissan Altima 22年式者，保證購買價格上限為134.9萬元，且若正式售價事後調降，將依價差金額退還。
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「依車主下訂時間依序安排交車」係指於優惠活動期間內下訂Nissan Altima 22年式者，將優先於之後訂/購車車主交車。資格認定詳情請洽Nissan各經銷公司。
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鯊魚鰭可選配升級，各項配件以現物為準。