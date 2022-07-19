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若有人拿防疫轟陳時中　陳建仁：我必出來用數據捍衛

▲陳建仁表示，陳時中在過去2年多來的防疫表現出色、盡心，全國有目共睹，自己身為台北市的選民，對陳時中的參選充滿信心。（圖／民進黨提供）
▲陳建仁表示，陳時中在過去2年多來的防疫表現出色、盡心，全國有目共睹，自己身為台北市的選民，對陳時中的參選充滿信心。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-19 15:30:04

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」今（19）日釋出前副總統陳建仁的專訪，針對陳時中將代表民進黨參選台北市長，陳建仁認為，陳時中在過去2年多來的防疫表現出色、盡心，全國有目共睹，自己身為台北市的選民，對陳時中的參選充滿信心。

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陳建仁在專訪中說，自己在卸任後，還是工作滿檔，因為疫情，接受許多國際媒體採訪，也出了《小大人公衛素養》、《因果螺旋》2本書，用科學家的身份繼續參與公共事務。

被問及台灣的防疫成果，陳建仁認為，台灣民眾願意主動配合指揮中心的領導，做好防疫工作，是國際間成功的民主典範，他也表示，優質的國民素質，使防疫工作能達到「良善循環」，指揮中心的記者會，能夠公開透明的呈現疫情的數據，詳盡地解釋防疫的措施，樹立了公信力，是國人能在防疫做到團結的關鍵。

陳建仁也在專訪中透露，一聽說陳時中要選台北市長時，「全家都很開心」，並認為「這2年半來看陳時中任怨任勞，充滿睿智、具有領導力，都是很好的市長的素質」。陳時中在疫情期間擔任指揮官，有各式各樣的歷練，自己對陳時中有信心，會是一個好市長，他作為台北市市民也是充滿期望。

陳建仁也說，未來如果有人拿防疫來攻擊陳時中，他一定會出來用數據證明，台灣有很好的防疫治理。

談到疫情期間的小故事，陳建仁表示，自己除了常和陳時中通電話，也常和地方政府的指揮官討論疫情，有一次要致電高雄市長陳其邁，不小心按到視訊通話，當時已經就寢的陳其邁差點「走光」。他也說，深夜熱線討論疫情，交流資訊，是台灣防疫團隊這幾年來的寫照。

對於未來疫情的變化，陳建仁則認為，沒有人能夠預測未來，但是否接種疫苗，仍是每個國家，能否對抗病毒突變過程的重要指標。

民進黨發言人、節目主持人謝子涵表示，「耳朵出遊不出油」也已經推出新單元「地方耳mazing」，邀訪來賓來談談台灣各地年輕人創業、從事社區工作的故事，希望大家在人物專訪之餘，也能聽聽地方年輕人的聲音。

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