邊境解封有譜　王必勝：穩健開放！「0＋7」仍暫無時間表

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指揮官王必勝進一步說明，邊境管制再放寬、禁團令解除以及單週入境人數鬆綁等議題都有討論到，原則上會朝鬆綁的方向去走，觀測國際與國內疫情狀況，盤點防疫資源，穩健分階段開放。王必勝指出，不同階段有不同任務，目前這階段將朝向開放觀光振興經濟的方向前進。至於入境檢疫何時可以鬆綁到採用「0＋7」，王必勝認為目前可能還沒辦法，國際變異病毒株仍在肆虐，需要隨時觀察，「0＋7」是未來可望調整的方向，但現在沒有具體時間表，就是隨時監測國內外狀況，滾動式調整。
至於重複感染的問題，醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據7月1號宣佈的最新重複感染定義，目前累計有639例被通報研判為重複感染；而若把疫情發生以來，過去曾被通報為重複感染的病例全數加總，則有2382位。
羅一鈞指出，25天內再度染疫且症狀更嚴重的狀況很少見，按照現行制度是不會被歸類為重複感染個案，需要醫師向衛生局聯繫，手動通報更動。若醫師研判為重複感染病例並完成通報，則各類治療藥品包括清冠一號都可以按規定申請並開立。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。