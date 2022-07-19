COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

邊境解封有譜　王必勝：穩健開放！「0＋7」仍暫無時間表

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 15:41:462022-07-19 16:00:21

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布放寬邊境管制，指揮官王必勝強調隨著疫情不同階段，指揮中心也會有不同任務，未來會朝向開放觀光振興經濟、恢復正常生活為目標，接下來邊境將會陸續分階段穩健開放。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，考量國際邊境政策逐漸開放，為兼顧防疫、經濟及社會運作，平衡推動防疫工作；並放寬外籍人士得以志工、傳教弘法、研習(宗教教義)、實習、國際交流及度假打工(青年交流)等事由申請入境。

▲（圖／指揮中心提供）
▲邊境管制放寬。（圖／指揮中心提供）
指揮官王必勝進一步說明，邊境管制再放寬、禁團令解除以及單週入境人數鬆綁等議題都有討論到，原則上會朝鬆綁的方向去走，觀測國際與國內疫情狀況，盤點防疫資源，穩健分階段開放。王必勝指出，不同階段有不同任務，目前這階段將朝向開放觀光振興經濟的方向前進。至於入境檢疫何時可以鬆綁到採用「0＋7」，王必勝認為目前可能還沒辦法，國際變異病毒株仍在肆虐，需要隨時觀察，「0＋7」是未來可望調整的方向，但現在沒有具體時間表，就是隨時監測國內外狀況，滾動式調整。

▲羅一鈞（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
至於重複感染的問題，醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據7月1號宣佈的最新重複感染定義，目前累計有639例被通報研判為重複感染；而若把疫情發生以來，過去曾被通報為重複感染的病例全數加總，則有2382位。

羅一鈞指出，25天內再度染疫且症狀更嚴重的狀況很少見，按照現行制度是不會被歸類為重複感染個案，需要醫師向衛生局聯繫，手動通報更動。若醫師研判為重複感染病例並完成通報，則各類治療藥品包括清冠一號都可以按規定申請並開立。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

又突變！亞洲爆「魔王變異株」BA.2.75　羅一鈞：未侵台

死亡+37「創2個月新低」！20多歲男患「毛毛樣」家中猝死

邊境鬆綁！指揮中心：7／25起開放「6大類」外籍人士來台

防疫再放寬！3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免戴口罩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀