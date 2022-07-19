蔡培慧拚南投縣長　眾好友淚憶：從體制外至今價值未變

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蔡培慧的母親及弟弟也悄悄現身新書發表會。蔡培慧落淚向母親告白，「雖然媽媽很擔心我一個女孩子從街頭抗爭、從政到投入選舉，但媽媽始終是我最堅實的後盾，也是我的頭號支持者，我好愛媽媽」。
蔡培慧的母親帶來親手包的粽子，預祝年底縣長選舉「包中」、也不忘叮囑她要按時吃飯。蔡培慧的大弟從胸前拿出蔡培慧已逝父親的懷錶，代表全家人對姐姐的支持，勉勵她謹遵父親教誨，虛懷若谷要謙虛、不改初心守正義。
總統蔡英文在推薦序文指出，蔡培慧是熱情溫暖，堅定如一的南投女兒，具備學者、社會運動者以及立法、行政的多重歷練，而未曾改變的是，對於家鄉及土地的堅持與熱情。仍在自主管理階段的賴清德以錄影方式祝賀提到「南投的未來，需要和世界做更多的連結；南投的產業發展，需要更多年輕人返鄉投入創新研發；南投的好山好水，需要更多尖端科技來保護、加持。但這中間需要一座橋梁，讓南投與這些未來的夢想串聯起來，蔡培慧就是那座最好的橋梁」。
陳吉仲則幾度落淚回憶，兩人從反國光石化、反自由經濟示範區、反服貿抗爭等一路並肩作戰，2位都出身農村的農業博士，從體制外抗爭、倡議到接受蔡英文的邀請，分別在行政院、立法院進行農業結構的改革迄今。陳吉仲感動說，「即使那時沒權力，但國家政策背離人民，當然要站出來，這就是拔地而起的力量，讓願意為土地付出的人，有機會為台灣、為家鄉做事」。
洪箱說，在蔡培慧身上看到「台灣的女人可以撐起一片天」，希望蔡培慧在南投改變未來，讓台灣愈來愈好。而大埔事件的張藥房彭秀春女士也請人帶來巧克力及卡片祝福，蔡培慧激動落淚說，「秀春姐的堅強善良才是我的榜樣」，感動現場。
蘇巧慧說，兩人在第9屆立委共事，從食農教育法、教師法到一起努力讓文化部工藝中心落腳南投，期許台灣的工藝技術從南投出發、向世界拓展。
蘇巧慧笑說，當時耳聞第九屆來了一個以剽悍聞名的社運女將，共事後真正見識到她的「盧」。這份「盧」來自於蔡培慧對家鄉、對土地與對理想的堅持，她邀請支持蔡培慧的朋友在各地成為蔡培慧的力量，幫助年底贏得勝利、一起改變南投。
蔡培慧說，2012年她就曾被邀約擔任不分區立委，但當時婉拒，2015年再次被邀約，進入體制內面對角色轉換的掙扎以及來自不同立場轉變後承受的壓力。但她認為，體制內外要一起做事，才能改變台灣，讓南投更好，而她不斷告訴自己，「要投身政治就要想清楚、決定投身政治就要做到好」。