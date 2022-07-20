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發薪隔天買咖啡！健康日永保20歲　全家會員日享優惠

▲想要永保20歲的健康體魄嗎？那每個月的20號，千萬不能夠錯過全家健康日的會員優惠，指定的保健商品最低62折起，而且「隨買跨店取」非常方便，不用擔心保健品被你囤貨在家，需要時隨時掃碼領取！（圖／NOWnews攝）
▲想要永保20歲的健康體魄嗎？那每個月的20號，千萬不能夠錯過全家健康日的會員優惠，指定的保健商品最低62折起，而且「隨買跨店取」非常方便，不用擔心保健品被你囤貨在家，需要時隨時掃碼領取！（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-07-20 11:00:00

台灣的便利超商密度，一直是全球榜上有名，也因為現在便利商店的多元化經營，讓民眾的生活跟超商密不可分，全家便利商店擁有數百萬的會員，為了增加會員福利，特別設定了咖啡、茶飲，甚至是保健品等會員日，希望加深消費者記憶，現在只要透過「隨買跨店取」，就能夠在特定的日子享有會員專屬優惠！而且所有優惠商品不用囤貨在家，一刷就能領取，還可以跟親友轉贈分享，非常方便！

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發薪日隔天！咖啡買好買滿

另外，對上班族而言，最不可或缺的就是早上的那杯「提神咖啡」了，全家便利商店為了給足消費者優惠，特地將每個月的6號定為會員好咖日，只要透過「隨買跨店取」除了有Let’s Café 單品咖啡、罐裝咖啡買6送6活動外，還會不定時推出各種產品優惠，而且好咖日就訂在5號發薪日的隔天，讓大家不會忘記在每個月初，買好當月所需要的「精神糧食」！

一起喝茶8！會員日買2送1

當然除了咖啡之外，也不能忘記「茶飲控」會員的福利，全家設定每月的8號，私品茶55元系列同價位的茶飲，像是仙女醇奶茶、仙女珍珠紅茶等品項，通通買2送1，讓喜歡喝茶飲的民眾可以揪團搶優惠，再加上諧音「一起喝茶8」，也讓忙碌工作的民眾可以熟記會員日優惠，絕對不會忘記搶購。

永保20歲健康體魄！保健品一次買起來

除了日常的咖啡、茶飲，全家也守護會員的健康，想要永保20歲的健康體魄嗎？那每個月的20號，千萬不能夠錯過全家健康日的會員優惠，指定的保健商品最低62折起，而且「隨買跨店取」非常方便，不用擔心保健品被你囤貨在家，需要時隨時掃碼領取！

除此之外，每個月的1號也是全盈+PAY會員日，現在獨享Let’s café 經典拿鐵(中杯) 買3送3優惠，每個月的1到7號，也邀請會員「一起」吃早餐，隨買跨店取不定期推出各種早餐優惠。現在也將消費紀錄電子化，不會有過往那種咖啡寄杯弄丟票據的問題，還能有商品團購優惠價，充分的替消費者帶來便利又能省荷包，快跟上會員日的腳步搶專屬優惠吧！

▲每個月的1號也是全盈+PAY會員日，現在獨享Let’s café 經典拿鐵(中杯) 買3送3優惠。（圖／品牌提供）
▲每個月的1號也是全盈+PAY會員日，現在獨享Let’s café 經典拿鐵(中杯) 買3送3優惠。（圖／品牌提供）



全家隨買跨店取：https://bit.ly/3mZbiFE

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