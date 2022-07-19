桃園1字頭土地標售！千萬有找民眾搶當地主　進帳36億元

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江怡慧指出，由於近年企業積極在桃園投資設廠，對工業用地的需求殷切，尤其是物流倉儲業發展蓬勃，獵地態度積極，加上仁美重劃區2011、2012地號的產專區面積均逾3000坪，屬於稀有的大型物件，且標售底價14.8萬元/坪亦具備極大吸引力，因此楊梅仁美重劃區兩筆產專區開標「全壘打」，算是意料之中的發展。
另一個轟出全壘打的觀音草漯第六單元，則挾相對低單價、低總價的優勢，吸引民眾踴躍來此「千萬當地主」；至於機捷興南站周邊的A20興和特區，則交出約6成標脫率，平均溢價率在6%左右。
本次唯二釋出的商業區，分別位於草漯第三單元及桃園經國重劃區，前者標售底價20.5萬元/坪，後者則為89.9萬元/坪，由於兩筆商業區面積均不到200坪，較欠缺規劃彈性，所以皆無人投標；青埔特區唯一釋出的青昇段住宅區土地，亦因形狀較崎嶇，最終流標收場。
台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯一帶的土地行情，在這萬物齊漲的時代算是很親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求。近年來觀音草漯的土地行情明顯上漲，但因價位仍在一字頭，再加上本次許多標的，屬於「千萬有找」的低總價標的，適合自用族群買來自地自建，由於自用客受打炒房政策的影響較低，因此買氣依舊居高不下。當桃園整體房價都來到2字頭甚至更高時，觀音草漯竟然還有1字頭的土地可買，對消費者來說十分吸睛，所以標售土地自然搶手，價格也水漲船高。
草漯就算是高總價標的，都深具低單價優勢，比如本次標售的人氣王，就是觀音草福段558地號，面積約698.5坪的土地，共有9封標單搶購，最終以1.6億元售出，換算得標單價每坪23.6萬元，土地取得價碼仍算相當實惠。
江怡慧強調，雖然第二季起房市交易放緩，不過桃園在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，產業回流與內需產業也帶動工業廠辦、重劃區房市走揚，加上部分地區有房價親民的優勢，因此仍吸引買方卡位，使本次標售吸引逾百封標單競標，締造出疫情下的標售好成績。