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台灣最大漁電共生案！雲豹能源與美光簽5億度綠電合約

▲雲豹能源18日宣布，旗下售電業子公司天能綠電已與美光科技簽署為期7年、共5億度的綠電採購合約，協議內容中提到，供電案場總裝置容量為123 MW，是目前台灣最大的漁電共生案。（圖／雲豹能源提供）
▲雲豹能源18日宣布，旗下售電業子公司天能綠電已與美光科技簽署為期7年、共5億度的綠電採購合約，協議內容中提到，供電案場總裝置容量為123 MW，是目前台灣最大的漁電共生案。（圖／雲豹能源提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-19 16:28:582022-07-19 16:31:34

全方位綠能整合投資集團雲豹能源18日宣布，旗下售電業子公司天能綠電已與國際半導體大廠美光科技簽署為期7年、共5億度的綠電採購合約，朝向淨零目標邁進，協議內容中提到，美光將自雲豹能源的光電能源專案，購置超過50MW的裝置容量，供電案場位於台南北門漁電共生案場，總裝置容量為123 MW，是目前台灣最大的漁電共生案。

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為因應全球淨零碳排趨勢，促使國內綠電需求增加，雲豹能源18日宣布旗下子公司天能綠電已和美光科技簽署購電協議 (Power Purchase Agreement, PPA) ，此合作案是美光在台灣的首宗企業購電協議。

購電協議中提到，美光與天能綠電簽署為期7年、共5億度的綠電採購合約，進一步促進美光在全球採購可再生能源，並實現淨零排放目標，此協議與美光永續營運和持續綠色能源採購的努力一致，同時也呼應經濟部2050年實現淨零排放的願景。

雲豹能源指出，美光將自雲豹能源的光電能源專案，購置超過50MW的裝置容量，供電案場位於台南北門漁電共生案場，總裝置容量為123 MW，是目前台灣最大的漁電共生案，預計將於2022年底竣工。

天能綠電身為台灣能源交易平台領導廠，已與玉山金控及電動機車廠Gogoro簽約售電，至今已累計簽約轉供超過8000萬度綠電，位居全台簽約售電之冠。

雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，雲豹能源擁有光電及風電，是天能綠電的最大優勢。而此次與美光簽署售電協議，是天能綠電自2021年取得售電業執照以來最大的購售電協議，也是天能綠電與美光在國內非競價機制下，最大的光電綠電交易案。

雲豹能源提到，此次美光科技半導體透過KPMG安侯企業管理公司的協助，與天能綠電簽訂售電契約，預計每年採購7400萬度綠電，與現有電網的電力相比，估計每年減少3萬7148公噸的二氧化碳排放。

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