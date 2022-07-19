台灣最大漁電共生案！雲豹能源與美光簽5億度綠電合約

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購電協議中提到，美光與天能綠電簽署為期7年、共5億度的綠電採購合約，進一步促進美光在全球採購可再生能源，並實現淨零排放目標，此協議與美光永續營運和持續綠色能源採購的努力一致，同時也呼應經濟部2050年實現淨零排放的願景。
雲豹能源指出，美光將自雲豹能源的光電能源專案，購置超過50MW的裝置容量，供電案場位於台南北門漁電共生案場，總裝置容量為123 MW，是目前台灣最大的漁電共生案，預計將於2022年底竣工。
天能綠電身為台灣能源交易平台領導廠，已與玉山金控及電動機車廠Gogoro簽約售電，至今已累計簽約轉供超過8000萬度綠電，位居全台簽約售電之冠。
雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，雲豹能源擁有光電及風電，是天能綠電的最大優勢。而此次與美光簽署售電協議，是天能綠電自2021年取得售電業執照以來最大的購售電協議，也是天能綠電與美光在國內非競價機制下，最大的光電綠電交易案。
雲豹能源提到，此次美光科技半導體透過KPMG安侯企業管理公司的協助，與天能綠電簽訂售電契約，預計每年採購7400萬度綠電，與現有電網的電力相比，估計每年減少3萬7148公噸的二氧化碳排放。