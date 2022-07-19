國際第1！國際化學奧林匹亞競賽傳捷報　台灣小將摘4金

我是廣告 請繼續往下閱讀
我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經國內初選、冬令選拔營、複選、決選營4階段，從1,742名學生當中選出建中陳品羲、台中一中陳楷鈞、新竹科學園區實驗高中趙訢閎、嘉義高中劉耀璘等4名學生，於7月10至18日參加競賽。
本次代表團由台師大化學系教授李位仁擔任領隊、教授呂家榮擔任副領隊，並由中研院化學所研究員尤嘯華、台大化學系教授金必耀與王宗興、台師大化學系教授林震煌、吳學亮、李祐慈及中山女高教師曹雅萍協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。
大會昨天公布成績並舉行閉幕典禮，我國4名小將全數摘金，國際排名為第1名，較前年第5名、去年第3名進步。
陳品羲就讀建中科學班，自從高一參加完國中科奧的國際賽後，便視化奧國手為高中生涯的最大目標，高一考試失常未晉級，高二入選國手選拔營，但最後仍以些微差距與國手擦身而過。
他說，在高二落選國手後，曾有放棄化奧的念頭，但想起自己高一、高二時在化學競賽上如此的投入，貿然放棄非常可惜，所以最後決定在高三時再努力一次，最後終於如願當上國手。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。