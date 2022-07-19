購物中心旁驚見棺材板！桃市議員呼籲市府要積極管理

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陳情民眾表示，大江購物中心旁就是公墓，逛街看電影的民眾可能只是路過，但公墓緊鄰大馬路旁，眼尖的民眾一不小心就會看到棺材板，或是毀棄的殯葬用品。
謝美英表示，中壢第五公墓靠近交流道、緊鄰大馬路，更是購物中心的厝邊。有異於一般傳統公墓，第五公墓與民眾生活圈如此相近，市府的維護管理是否應該加強。住在附近的民眾，除了擔心雜草產生病媒蚊，有心人士亂丟垃圾的行為更讓人不堪其擾！
今年三月，清明連假之前，謝美英服務處偕中壢殯葬所、環保局、永福里辦公處、當地民眾共同會勘，商討清理環境，針對髒亂的垃圾、先人的遺跡，事權分工。殯葬所協力廠商與環保局共同清運兩次，但是治標不治本，現場很快再度被亂扔垃圾的民眾倒好倒滿。
位於中園路二段的第五公墓公私有土地混雜，主管機關維管經費不足，謝美英呼籲市府正視當地環境衛生問題，若無法定期、密集清掃，建議暫設圍籬，減少亂丟垃圾、維護市容。
謝美英強調，桃園是國門之都，也是台灣與世界接軌的第一站，對過去的積弊，應該要有更宏觀的視野、積極的行動力。謝表示，公墓維護管理意義不同，既需尊重先人，也需隨時代環境變遷，共融雙贏。謝美英呼籲市政府：正視公墓管理問題。如果是公私產權混雜的狀況，應該如何釐清、共同維管，相關單位應該要積極辦理。