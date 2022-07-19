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豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂星球》　 8／6起全台巡演

▲朱宗慶打擊樂團2推出兒童音樂會，全新節目《擊樂星球》將從8月6日起全台巡演。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）
▲朱宗慶打擊樂團2推出兒童音樂會，全新節目《擊樂星球》將從8月6日起全台巡演。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-19 17:24:27

豆莢寶寶回來囉！朱宗慶打擊樂團2推出兒童音樂會，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶有趣的互動下，接觸高水準的音樂演出，從小培養對音樂的鑑賞力，全新節目《擊樂星球》將從8月6日至10月30日，巡迴全台10縣市演出。

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朱宗慶打擊樂團今（19）日在台博館小白宮舉行記者會表示，《擊樂星球》由團員高瀚諺負責編劇與主題曲創作，以親身參與多年兒童音樂會演出的新銳打擊樂家觀點，量身打造最適合孩子們的音樂童話，創下朱宗慶打擊樂團兒童音樂會劇本與自創曲皆由同一人創作的新紀錄。

高瀚諺表示，自己從2012年起，幾乎年年參與兒童音樂會的演出，最後一次是2020年。在這8年間，每一次的兒童音樂會，都是相當珍貴的學習經驗，包括從音樂演奏、角色表演、帶動唱到搬樂器等都要一起來，加上會與不同的團員輪流演出，培養出很好的默契。

此次肩負編劇大任，高瀚諺不只創作劇本，更自告奮勇要寫主題曲與帶動唱曲，他說，「比起文字，我可能更會用音樂表達自己！」

朱宗慶打擊樂團說，《擊樂星球》的故事，是豆莢寶寶兒童音樂會從未出現過的太空主題，豆莢寶寶在使用望遠鏡時，被傳送到需要音樂才能維持運轉的「擊樂星球」，上面住的都是擅長演奏的擊樂精靈，但大家最近不愛合作演出，擊樂星球面臨能量不足的危險，隨著豆莢寶寶的到來，除了要把組成音樂的4大要素「節奏、和聲、旋律、音色」再度集合起來，幫助星球恢復能量外，更要找到回家的方式。

《擊樂星球》在顯而易見的音樂知識傳達外，高瀚諺特別設定了「放棄很容易、堅持很困難」的主軸貫穿全劇，靈感來自於樂團藝術總監朱宗慶。高瀚諺提到，自己上過朱老師5堂課，這句話是他最常掛在嘴邊的一句。

朱宗慶打擊樂團表示，《擊樂星球》將挑選精彩的打擊樂選段，用最高品質的演奏內容，讓孩子們懂得如何享受音樂，本次以小鼓三重奏、鍵盤四重奏等不同的重奏組合，以及像是鋁罐或怪怪管等新式樂器，對應到組成音樂的4大要素，並透過朗朗上口的歌詞，帶領孩子們熟悉「節奏、和聲、旋律、音色」的重要性，進而建立日後的生活美學。

2022「豆莢寶寶兒童音樂會」《擊樂星球》8月6日於台北展開演出，並至10月30日前巡迴台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南與高雄10縣市。全數場次已全面啟售，網路購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

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