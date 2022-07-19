豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂星球》　 8／6起全台巡演

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高瀚諺表示，自己從2012年起，幾乎年年參與兒童音樂會的演出，最後一次是2020年。在這8年間，每一次的兒童音樂會，都是相當珍貴的學習經驗，包括從音樂演奏、角色表演、帶動唱到搬樂器等都要一起來，加上會與不同的團員輪流演出，培養出很好的默契。
此次肩負編劇大任，高瀚諺不只創作劇本，更自告奮勇要寫主題曲與帶動唱曲，他說，「比起文字，我可能更會用音樂表達自己！」
朱宗慶打擊樂團說，《擊樂星球》的故事，是豆莢寶寶兒童音樂會從未出現過的太空主題，豆莢寶寶在使用望遠鏡時，被傳送到需要音樂才能維持運轉的「擊樂星球」，上面住的都是擅長演奏的擊樂精靈，但大家最近不愛合作演出，擊樂星球面臨能量不足的危險，隨著豆莢寶寶的到來，除了要把組成音樂的4大要素「節奏、和聲、旋律、音色」再度集合起來，幫助星球恢復能量外，更要找到回家的方式。
《擊樂星球》在顯而易見的音樂知識傳達外，高瀚諺特別設定了「放棄很容易、堅持很困難」的主軸貫穿全劇，靈感來自於樂團藝術總監朱宗慶。高瀚諺提到，自己上過朱老師5堂課，這句話是他最常掛在嘴邊的一句。
朱宗慶打擊樂團表示，《擊樂星球》將挑選精彩的打擊樂選段，用最高品質的演奏內容，讓孩子們懂得如何享受音樂，本次以小鼓三重奏、鍵盤四重奏等不同的重奏組合，以及像是鋁罐或怪怪管等新式樂器，對應到組成音樂的4大要素，並透過朗朗上口的歌詞，帶領孩子們熟悉「節奏、和聲、旋律、音色」的重要性，進而建立日後的生活美學。
2022「豆莢寶寶兒童音樂會」《擊樂星球》8月6日於台北展開演出，並至10月30日前巡迴台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南與高雄10縣市。全數場次已全面啟售，網路購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。