▲ 2022 年式 Nissan Altim a首批到港 128 輛售罄 年度配額僅 380 輛

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首度導入 ProPILOT 智駕輔助系統 全新搭載 RR-AEB 後方防追撞緊急煞車系統
全新 2022 年式 Altima 搭載全新安全科技「ProPILOT 智駕輔助系統」及「RR-AEB 後方防追撞緊急煞車系統」。「ProPILOT 智駕輔助系統」，提供 Level 2 半自動駕駛功能，融合「ICC 智慧型定速系統」、「TJP 交通擁堵輔助系統」與「LKA 車道維持輔助系統」三大日產智行科技。「ProPILOT 智駕輔助系統」一鍵開啟操作，在 0~144km/h 的速度範圍內隨時跟停，並於直行與轉向時保持置中（TJP 交通擁堵輔助系統於車速70km/h以下時作動；LKA 車道維持輔助系統於車速達 70km/h 以上時作動），減輕駕駛在長時間駕駛時的疲勞程度。Nissan 品牌首次搭載「RR-AEB 後方防追撞緊急煞車系統」，於倒車時會以先警示聲提醒，若駕駛仍無採取剎車動作，系統即會強制介入煞車。
時尚運動跑格外觀 新色「極光藍」華麗登場
2022 年式 Altima 除原有車色天際紅、冰川白、銀雪灰、曜石黑，更引進「極光藍」全新配色，與 GT-R 50 周年限定車款相同顏色。
預售首批到港128台搶購一空 年度配額有限欲購從速
2022 年式 Altima 卓越旗艦版預售價（含舊換新）新臺幣 129.9 萬元，採多退少不補，預售期間下訂再享 2 萬元配件金早鳥優惠，首批 10 月到港 128 台，預售 1 個月即熱銷搶購一空，將依車主下訂時間依序安排交車。受全球新冠肺炎疫情和全球車用晶片短缺影響，今年 Nissan 美國工廠持續調整產能，預估今年 2022 年式 Altima 僅能供車380台，裕隆日產將持續爭取更多配額，滿足市場購車需求。