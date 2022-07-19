COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Audi 攜手 Noodoe 與 EVOASIS 打造台灣首個跨平台「充電漫遊」共享功能

▲ Audi 攜手 Noodoe 與 EVOASIS 打造台灣首個跨平台「充電漫遊」共享功能
▲ Audi 攜手 Noodoe 與 EVOASIS 打造台灣首個跨平台「充電漫遊」共享功能

2GameSome - 有車賞

2022-07-19 17:55:00

國內市場面臨多重充電使用介面的難題，純電車主需下載多個應用程式才得以啟用不同營運商的充電服務，為優化 Audi 車主充電使用體驗，台灣奧迪攜手充電營運夥伴 Noodoe 與 EVOASIS 再度為台灣開創全新充電概念，「充電漫遊」跨平台共享功能於台灣市場首次登場，使用任一 Noodoe 或 EVOASIS 充電 App，即可啟用漫遊平台內的充電服務，並逐步開放充電平台內充電網絡大幅降低下載多個軟體的繁瑣工序，提升車主使用的便利性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
運用 OCPI 協定具體實踐跨平台充電漫遊 

面對台灣電動車發展的下一步，台灣奧迪聯合同樣秉持共好理念的充電夥伴 Noodoe 和 EVOASIS，為台灣市場帶來全新充電概念，打造跨平台「充電漫遊」，運用開放式充電協議（Open Charging Point Interface, OCPI）建構開放式充電網絡。OCPI 開放式充電協議做為國際間最有擴展性的充電通訊架構協議，允許充電營運商交換提供漫遊服務所需關鍵資料（例如充電站位置、充電狀態及速度），能夠簡化計費結算，同時確保使用車主帳戶資訊的隱私。

而 Audi 攜手充電夥伴 Noodoe 和 EVOASIS 打造「充電漫遊」，即日起車主可於全台灣 Audi 極速充電站依自身喜好習慣，透過任一 Noodoe 或EVOASIS App 進行充電操作，未來也將計畫擴展共享功能，逐步開放兩者系統互相應用於各自所屬站點為愛車進行充電，給予車主更便捷的服務。

環台 Audi 純電生活圈 2.0 朝便捷化持續發展中

台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）提及：「台灣奧迪作為電動車先鋒品牌，給予車主優化的充電體驗是品牌發展 Audi 純電生活圈重要的進程，藉由持續發展數位化智慧服務，帶給四環車主創新優質的品牌體驗；另針對充電樁建置計畫，台灣奧迪持續與在地傑出充電營運商如 Noodoe 、EVOASIS、TAIL 特爾電力、台泥儲能 NHΩA.TCC 與 EVALUE 等夥伴合作，拓展充電佈局形成更便捷的環台 Audi 純電生活圈 2.0。」目前串聯 Audi 極速充電站、目的地環島充電網、交流道及購物中心等多元充電據點，Audi 純電系列車主可於全台 68 個 DC 快充據點、385 個 AC 慢充據點等進行充電服務；車主亦可透過 『電旅筆記』數位服務，找尋或分享純電行駛旅程。 

2022 年式 Nissan Altim a首批到港 128 輛售罄 年度配額僅 380 輛

Subaru 久億台南展示中心新開幕

129.9萬，全新2022年式Nissan Altima預售接單熱烈，首批128台搶購一空

Toyota GR再添一位玩樂咖，GR 86 8/18麗寶賽車場發表

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀