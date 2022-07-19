▲ Audi 攜手 Noodoe 與 EVOASIS 打造台灣首個跨平台「充電漫遊」共享功能

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面對台灣電動車發展的下一步，台灣奧迪聯合同樣秉持共好理念的充電夥伴 Noodoe 和 EVOASIS，為台灣市場帶來全新充電概念，打造跨平台「充電漫遊」，運用開放式充電協議（Open Charging Point Interface, OCPI）建構開放式充電網絡。OCPI 開放式充電協議做為國際間最有擴展性的充電通訊架構協議，允許充電營運商交換提供漫遊服務所需關鍵資料（例如充電站位置、充電狀態及速度），能夠簡化計費結算，同時確保使用車主帳戶資訊的隱私。
而 Audi 攜手充電夥伴 Noodoe 和 EVOASIS 打造「充電漫遊」，即日起車主可於全台灣 Audi 極速充電站依自身喜好習慣，透過任一 Noodoe 或EVOASIS App 進行充電操作，未來也將計畫擴展共享功能，逐步開放兩者系統互相應用於各自所屬站點為愛車進行充電，給予車主更便捷的服務。
環台 Audi 純電生活圈 2.0 朝便捷化持續發展中
台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）提及：「台灣奧迪作為電動車先鋒品牌，給予車主優化的充電體驗是品牌發展 Audi 純電生活圈重要的進程，藉由持續發展數位化智慧服務，帶給四環車主創新優質的品牌體驗；另針對充電樁建置計畫，台灣奧迪持續與在地傑出充電營運商如 Noodoe 、EVOASIS、TAIL 特爾電力、台泥儲能 NHΩA.TCC 與 EVALUE 等夥伴合作，拓展充電佈局形成更便捷的環台 Audi 純電生活圈 2.0。」目前串聯 Audi 極速充電站、目的地環島充電網、交流道及購物中心等多元充電據點，Audi 純電系列車主可於全台 68 個 DC 快充據點、385 個 AC 慢充據點等進行充電服務；車主亦可透過 『電旅筆記』數位服務，找尋或分享純電行駛旅程。