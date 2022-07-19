張信哲改編古典名劇！感受自我覺醒　55歲近況曝光

張信哲今（19）日推出改編自中國四大古典戲劇之一《牡丹亭》的同名歌曲《牡丹亭》，張信哲在求學時期就已拜讀鉅作「牡丹亭」，他猶記當時的感動，因此動了將其改編成歌的念頭，他說：「此首歌的編曲，沒有把任何戲曲的曲調放進去，但在曲式的設計上，選錄了很多唱腔在裡頭，當成這首音樂的鋪陳，在編曲上面，更製造了很多心思。」
熱愛藝術的張信哲，在中學時期就已拜讀崑曲名作《牡丹亭》，他回憶當時雖處在文言文和白話體之間的艱澀轉換，但對於該劇作裡提到的自我覺醒，和對愛情及自由的追求，深深感動不已，於是他親自擔任《牡丹亭》的製作人，請到在陸綜《我們的歌》中搭檔的新生代電子音樂創作人太一合作，當時兩人在節目中改編了《太想愛你》、《用情》、《白月光》和陳淑樺《滾滾紅塵》等，每次翻玩都讓粉絲驚喜不已！張信哲讚太一在特立獨行與桀驁不馴的音樂風格外，卻又能感受到温暖和親切的一面，「是一個複雜、精彩的多面體！」
此外，在忙碌的行程中，張信哲不忘以「快走」來鍛鍊自己，因為疫情尚未完結，一些博物館或大型展覽尚未全面開放，人在北京的他，最常一身輕便在街頭或近郊快走，「之前常常在不同城市間飛行，收工後就趕往下一個城市，所以常無法真正認識一座城市。」又表示：「近期則常用快走的方式，一邊運動、一邊可以觀察城市中形形色色的日常，感到相當充實！」