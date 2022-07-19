中國狂送「暖氣」！大台北估這天高溫飆38度 氣象局示警
週末高溫真的不是開玩笑的！根據中央氣象局最新預測，從本週五開始一路到下周日（7/22~7/24），不只受到太平洋高壓籠罩影響萬里晴空，中國華中、華南一帶的熱空氣，將隨著西風不斷向東傳送「暖氣」，台灣地區受到強烈日照及熱空氣影響，這3天很可能出現極端高溫，預估受當其衝的大台北地區在下周日（7/14）最高溫上看攝氏38度，中南部地區高溫也有攝氏34到35度，而且這波熱恐怕會「熱很久」，連入夜後都很難有明顯降溫，特別提醒民眾務必要注意防曬，並多補充水分以免中暑。
氣象局預報員陳伊秀指出，明（20）日到各地大多為晴到多雲的穩定天氣，由於風向轉為偏東南風，迎風面的東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北及各山區有局部短暫雷陣雨，特別提醒山區可能有局部較大雨勢發生機率。
週四（7/21）開始太平洋高壓將逐漸籠罩全台，連午後雷陣雨的範圍都限縮在山區為主，其他地區整天大多為晴到多雲的穩定天氣。陳伊秀提醒，從週五開始，中國華中、華南的熱空氣會逐漸隨著西風東移外流到東海，台灣地區也會受到熱空氣的影響，加上高壓籠罩整天日照強烈，氣溫很可能會再創新高，尤其到了週五之後北部地區高溫就會特別明顯，很可能達到攝氏37度左右，下周日影響最顯著時，大台北地區最高溫將上看攝氏38度。
陳伊秀強調，這波熱空氣的影響時間持續很長，幾乎入夜後降溫情況也不明顯，所以感受上會特別熱，民眾週末安排活動要注意高溫狀況。
氣象局預估，這波明顯高溫情況到下週一（7/25）之後會逐漸趨緩，各地恢復上半天多雲到晴、午後西半部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨的天氣。另外，目前電腦模式預估，下週恐有熱帶擾動逐漸發展中，但目前訊號並不明顯，對台灣天氣影響還有待觀察，氣象局正密切留意中。