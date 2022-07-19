8男8女在無人島上一絲不掛　猛男初見面羞遇「生理反應」

我是廣告 請繼續往下閱讀
節目中的人氣王是金髮美女布芮，她先是與擁有八塊肌健壯身材的班尼調情，班尼立刻淪陷於美人計，2人才認識2天就在夜晚抱睡，還在海邊忘情激吻，但正當班尼暈船之際，布芮又轉向愛好狩獵的歌手班恩搞曖昧，陽光男孩傑伊也頻頻向布芮釋出好感，錯綜複雜的男女關係讓班尼大感傷心。布芮表示：「我覺得多方嘗試很重要，我不想傷害任何人的感情。」年輕男女們的愛情觀令人大開眼界。
初登場就「凸槌」的巴拉克與蘿倫感情發展無果，他將獵豔目標鎖定上個性害羞的攝影師雀兒喜，頻頻出招撩妹，2人有次在海邊聊天，巴拉克趁著曖昧氣氛來一記突襲熱吻，讓雀兒喜瞬間羞紅臉、心跳加速，巴拉克見對方也有好感，再次邀雀兒喜深夜約會，並高招問：「妳的吻功好嗎？能讓我領教嗎？」隨即嘴巴湊上，二度成功索吻。
此外，Discovery紀錄片《強尼戴普vs.安柏赫德》已在MyVideo上線，該片記錄強尼戴普在英國控告太陽報的誹謗官司，第一集從強尼戴普的角度出發，律師與親友團舉證其並非家暴者，同時也質疑安柏作證的誠信度；第二集則以安柏赫德方的說法為主軸，述說了2人從相識到相殺的過程，以及提出的14項家暴指控。本片曝光了大量《太陽報》律師取得簡訊、錄音和照片證據，並且訪問了兩造律師和記者，對此家暴疑雲進行剖析並發表看法。