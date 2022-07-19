▲ 保時捷 2022 上半年全球交車 145,860 部 台灣市場交車數達 2,666 部創歷史新高

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德國與歐洲市場強勁成長





綜觀保時捷 2022 上半年，全球各地市場交車數各有不同表現。前兩季歐洲總交車數增長為 43,087 部，相較成績已屬亮眼的去年同期又更成長了 7%。德國亦然，今年上半年交車數達 13,785 部，相較去年同期成長 5%。亞太區、非洲與中東市場交車數總和達 62,245 部。美國市場去年上半年繳出史上表現最優異的成績，今年上半年儘管面臨物流與運輸上的挑戰，總交車數仍達 32,529 部。











台灣交車數再創歷史新高 較去年同期成長 12.7%





台灣在2 022 年前半年交車總數達 2,666 部，較去年同期增長 12.7%，接單總數也較去年同期達到兩位數的成長，達 32.5%。Cayenne 堪稱大熱門，佔總交車數 46%，較去年成長 31%。Macan 也比去年同期成長 11%。Taycan 全車系交車數達 385 部，成長 24%。經典跑車 911 全車系也有7% 成長。台灣保時捷總裁聶德軒先生（Mr. Christian Nater）表示：「今年上半年我們不僅成功達成目標，也寫下台灣保時捷 2018 年創立以來最佳紀錄。2022 年更是保時捷在臺50周年。即便面臨各種挑戰，我們仍排除萬難，持續提供最卓越的產品及服務，持續品牌的優勢，為成功奠定穩固的基石，向更高的目標前進。」





Cayenne 仍為保時捷最受歡迎車款





全球市場對保時捷 SUV 車型的需求依然強勁。Cayenne 前兩季全球交車數達 41,947 部，Macan 以 38,039 部居次。經典跑車 911 前兩季全球交車共 21,616 部。保時捷純電跑車 Taycan即使首當其衝，面臨供應鏈瓶頸導致的生產限制，全球交車數量仍達 18,877 部。Panamera 車系全球交車數共 15,604部。 718 Boxster 和 718 Cayman 則共交付 9,777部。











PORSCHE



交車數



1月到6月



2021



2022



成長率



全球



153,656



145,860



-5%



歐洲



40,435



43,087



+7%



德國



13,094



13,785



+5%



美洲



44,023



40,528



-8%



美國



36,326



32,529



-10%



亞太、非洲與中東



69,198



62,245



-10%



台灣



2,365



2,666



+12.7%









