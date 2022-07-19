欣喜懷孕卻被告知是「葡萄胎」孕婦崩潰　醫：超聲波掃描避免誤判

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何謂葡萄胎妊娠？根據外媒Insider報導，葡萄胎是一種罕見的妊娠並發症，特徵為正常情況下應該發育成胎盤的滋養細胞，開始出現異常生長。孕婦被確診為葡萄胎後，胎兒就不可能存活，必須進行人工流產。之後必須每週或每月進行一次血液檢查，直到她的人絨毛膜促性腺激素（Human Chorionic Gonadotropin，簡稱hCG）水平降到零。
葡萄胎的兩種形態一、完全性葡萄胎（Complete Mole）
沒有胎兒和胎盤組織形成。
二、部分性葡萄胎（Partial Mole）
局部滋養細胞增生，胚胎及胎兒組織可見，但不足以維持胎兒健康生長。
▲ 葡萄胎通常會導致妊娠早期流產，並可能導致陰道出血、噁心嘔吐。 示意圖／Pixabay）
葡萄胎的體徵和症狀一、陰道出血
二、骨盆疼痛
三、嚴重的噁心和嘔吐
四、高血壓
五、卵巢囊腫
美國紐約Montefiore Health System的婦產科醫師史黛西（Staci Pollack）表示，「任何在懷孕期間出現不明出血或疼痛的女生，都應該有所警覺，雖然這些症狀並不一定是葡萄胎，但是有些妊娠症狀，常被誤認爲流產或異位妊娠」。婦產科醫生一般會透過測量孕婦的hCG水平，並以超聲波來進行準確的診斷。
如何治療葡萄胎葡萄胎的治療是一種稱為刮宮術（Dilation and Curettage，簡稱D&C）的外科手術。醫生通過子宮頸，伸入一個裝置抵達子宮，再刮掉葡萄胎組織。在極少數情況下，葡萄胎組織在手術後再度生長，並惡化成妊娠滋養細胞腫瘤（Gestational Trophoblastic Neoplasia，簡稱GTN），只能透過化療或切除子宮以絕後患。
▲ 每1000例妊娠中，就有一個葡萄胎的案例。（示意圖／Pixabay）
葡萄胎發生的機率根據Mayo Clinic的數據，每1000例妊娠中，就有一個葡萄胎的案例。不幸的是，若一名孕婦曾經確診為葡萄胎，當她再次懷孕，得到葡萄胎的風險大增，從千分之一提高至百分之一。研究表明，女性懷孕的年齡，會影響其患上葡萄胎的風險。 20歲以下的年輕女性，發生完全性葡萄胎的機率，是20至40歲成年人的7倍。不幸的是，目前沒有方法可以有效阻止葡萄胎的產生。
若你曾有過葡萄胎病史，醫生會持續監測你的hCG水平，並建議你等待一整年，再嘗試再次懷孕。值得慶幸的是，葡萄胎並不會影響未來懷孕的能力，女性在接受治療後，仍有可能在未來產下健康寶寶。
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