COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

欣喜懷孕卻被告知是「葡萄胎」孕婦崩潰　醫：超聲波掃描避免誤判

欣喜懷孕卻被告知是「葡萄胎」孕婦崩潰　醫：超聲波掃描避免誤判
欣喜懷孕卻被告知是「葡萄胎」孕婦崩潰　醫：超聲波掃描避免誤判

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-19 19:30:43

一對相愛的夫妻，在第一次嘗試後就成功懷上寶寶，原本是一件既振奮又讓人期待的事情，沒想到命運和他們開了一個大玩笑。在懷孕12週後，妻子被醫生告知胎兒已經停止生長，而自己被診斷出患有葡萄胎（Molar Pregnancy）。最終妻子需要進行人工流產，以清除可能變成癌性腫瘤的部分葡萄胎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 葡萄胎是一種罕見的妊娠並發症，特徵為滋養細胞異常生長。（示意圖／Pixabay）

何謂葡萄胎妊娠？

根據外媒Insider報導，葡萄胎是一種罕見的妊娠並發症，特徵為正常情況下應該發育成胎盤的滋養細胞，開始出現異常生長。孕婦被確診為葡萄胎後，胎兒就不可能存活，必須進行人工流產。之後必須每週或每月進行一次血液檢查，直到她的人絨毛膜促性腺激素（Human Chorionic Gonadotropin，簡稱hCG）水平降到零。

 

葡萄胎的兩種形態

一、完全性葡萄胎（Complete Mole）

沒有胎兒和胎盤組織形成。

二、部分性葡萄胎（Partial Mole）

局部滋養細胞增生，胚胎及胎兒組織可見，但不足以維持胎兒健康生長。

Pixabay
Pixabay
▲ 葡萄胎通常會導致妊娠早期流產，並可能導致陰道出血、噁心嘔吐。 示意圖／Pixabay）

葡萄胎的體徵和症狀

一、陰道出血

二、骨盆疼痛

三、嚴重的噁心和嘔吐

四、高血壓

五、卵巢囊腫

美國紐約Montefiore Health System的婦產科醫師史黛西（Staci Pollack）表示，「任何在懷孕期間出現不明出血或疼痛的女生，都應該有所警覺，雖然這些症狀並不一定是葡萄胎，但是有些妊娠症狀，常被誤認爲流產或異位妊娠」。婦產科醫生一般會透過測量孕婦的hCG水平，並以超聲波來進行準確的診斷。

 

如何治療葡萄胎

葡萄胎的治療是一種稱為刮宮術（Dilation and Curettage，簡稱D&C）的外科手術。醫生通過子宮頸，伸入一個裝置抵達子宮，再刮掉葡萄胎組織。在極少數情況下，葡萄胎組織在手術後再度生長，並惡化成妊娠滋養細胞腫瘤（Gestational Trophoblastic Neoplasia，簡稱GTN），只能透過化療或切除子宮以絕後患。

Pixabay
Pixabay
▲ 每1000例妊娠中，就有一個葡萄胎的案例。（示意圖／Pixabay）

葡萄胎發生的機率

根據Mayo Clinic的數據，每1000例妊娠中，就有一個葡萄胎的案例。不幸的是，若一名孕婦曾經確診為葡萄胎，當她再次懷孕，得到葡萄胎的風險大增，從千分之一提高至百分之一。研究表明，女性懷孕的年齡，會影響其患上葡萄胎的風險。 20歲以下的年輕女性，發生完全性葡萄胎的機率，是20至40歲成年人的7倍。不幸的是，目前沒有方法可以有效阻止葡萄胎的產生。

若你曾有過葡萄胎病史，醫生會持續監測你的hCG水平，並建議你等待一整年，再嘗試再次懷孕。值得慶幸的是，葡萄胎並不會影響未來懷孕的能力，女性在接受治療後，仍有可能在未來產下健康寶寶。

延伸閱讀
幼童全身80%燒燙傷　醫痛揭「斑馬條紋」家暴虐童案　
後背痛暗藏警訊！　醫師呼籲：注意你的脊椎健康

芒果有毒？荔枝上火？西瓜性寒？營養師談夏季水果注意事項

4歲男童多次看到已去世的爺爺以及聞到燒金紙味道　醫生：癲癇出現幻視

每年變胖1公斤！　營養師曝：10個習慣害你瘦不下來

過敏盡早治療別用口呼吸！以免口臭、牙亂、臉歪、戽斗樣樣來！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀