中國跳腳！裴洛西傳訪台 趙立堅：違反一中原則後果自負
外媒19日報導指出，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫下個月訪問台灣，以表達對台灣的支持，而這將是美國眾院議長25年以來首度訪台。對此，中國外交部發言人趙立堅19日強烈表態，美方如果一意孤行，中方將會採取堅決有力措施，並稱「由此造成的一切後果必須完全由美方負責。」
趙立堅19日在例行記者會上被問及裴洛西計畫訪台一事時，指出美國國會是美國政府的組成部分，應嚴格遵守一中原則，「如果裴洛西議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎」。趙立堅稱，這將會向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。
趙立堅表示，「中方要求美方恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。他進一步指出，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。「由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。」
今年82歲的裴洛西原先在4月時傳出訪台消息，後來確診新冠肺炎後，取消第一次訪台行程。若8月確定成行，她將成為25年以來最高階的訪台美國議員，上次是前共和黨議長金瑞契（Newt Gingrich）於1997年的訪問。