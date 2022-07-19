營養不均易感染重症、長新冠！ 醫推8大保健品強化免疫防護

減少感染與重症率！ 全面保護力必備8大保健品
Omicron大流行至今，臺灣新冠確診人數已逾300萬人，染疫率不斷上升的同時，重症人數也相對增加，透過日常飲食、營養補充調節免疫力對預防重症而言相當重要。要維持健康的免疫機能，需要各種營養素的參與及調節，專科醫師陳潔雯建議，在日常飲食中可選擇各類經研究證實的營養補充保健品，幫助厚植免疫力根基。
一、緩釋型維生素C
維生素C是使免疫系統能發揮正常功能的重要成份，不但保護免疫細胞免於被自身氧化反應破壞，並能促進白血球增殖，人體無法自行合成維生素C，食物來源包括柑橘類水果、青椒、花椰菜、甘藍菜、木瓜等，越新鮮 的蔬果維生素C含量愈多。現代人外食頻率高，維生素C流失快又攝取不足，建議選擇緩釋型維生素C補充，降低流失速度，幫助維持良好抵抗力。
二、高單位維生素D3
維生素D為脂溶性營養素，參與身體各項重要機能，包括調控血鈣、基因表現調控與幫助細胞生長發育並影響各種癌症風險，與感染炎症息息相關。疫情期間更有研究文獻指出，體內維生素D濃度與感染新冠病毒的重症率呈負相關，且補充維生素D可加速痊癒速度。
臺灣成人維生素D攝取普遍不足，維生素D除了透過日曬轉化，飲食攝取來源有限，保健品可分為D2、D3兩種，D3維持體內維生素D濃度的效率更佳，每日補充800IU維生素D，選擇自天然羊毛脂，具高純度中鏈三酸甘油酯萃取，更有幫助維持體內維生素D濃度。
三、緩釋型綜合維他命
各項維生素、礦物質是維持人體正常功能與成長所需，各種天然蔬果及動植物食物是維生素主要來源，其中，維生素A與黏膜健康有關，黏膜免疫力對身體保護力影響重大；維生素B1可維持神經正常功能以及促進心臟健康；菸鹼素參與醣解作用與細胞呼吸作用，影響多項身體代謝功能。
現代人大多生活忙碌、飲食不均，缺乏良好多樣的維生素來源，綜合維他命補充品可增加維生素及礦物質攝取，建議選擇長效緩釋型的綜合維他命，營養素釋放長達8小時，補足身體所需，維持健康機能。
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四、高濃度魚油
魚油富含Omega3不飽和脂肪酸中最重要的DHA及EPA，除了能夠減少血栓生成與發炎反應，降低心肌梗塞風險。DHA、EPA更具有強大抗發炎作用，當感染時免疫系統會促使發炎因子、過氧化物質、細胞激素大量釋放，身體無法平衡免疫發炎時可能引起「免疫風暴」，攝取DHA、EPA可達到抗發炎及調節免疫作用。
EPA和DHA存在富含脂肪的魚類，如鮭魚、鮪魚、沙丁魚、鯖魚、旗魚等，每周建議吃兩次魚類。現代人Omega3脂肪酸攝取不足比例相當高，選擇魚油保健品時建議補充Omega3脂肪酸含量在84%以上，而且是「rTG型式」萃取的魚油，小顆粒好補充，達到更好的純度及吸收率。
五、靈芝子實體＋酵母β-葡聚醣
靈芝在古代有「仙草」之稱，被傳統醫學稱為「方中妙品」，藥用價值極高，尤其是活性多醣體能活化免疫細胞，幫助調節免疫功能。靈芝不只富含活性多醣體、三萜類可以增強抵抗力的成份，現代研究證實，靈芝能活化免疫系統中的巨噬細胞，起到提升免疫機能的關鍵作用。
挑選靈芝保健品首重2大重點，第一，必須有「靈芝子實體」才有完整提供功效成分來源，第二，靈芝搭配多醣體以酵母β-葡聚醣，兩者相輔相成最佳。專利萃取自酵母含有(1,3/1,6)-β-D-葡聚多醣體含量高達75%，能幫助各項免疫調節，適合全家大小補充。最後，也要注意靈芝原產地與塑化劑、農藥殘留安全檢驗報告。
六、接骨木莓果類
莓果類具有強大抗氧化功效，而抗氧化力是對抗感染的重要利器。在歐洲素有「家庭最強醫藥箱」之稱的接骨木，即以含有維生素C、生物類黃酮著稱，是傳統家庭用以對抗感冒、病毒各種病菌感染的天然食物。其中，花青素可增強抗氧化，減少自由基對細胞的破壞；類黃酮則有抗過敏、抗發炎、抗氧化效果。
七、益生菌（呼吸道或過敏臨床實驗）
免疫力好壞很大程度取決於腸道菌相，腸道菌相愈平衡健康、益生菌存活越多，愈能保護腸道健康，提升免疫機能。益生菌種類各有其對應功能，而新冠病毒等病菌感染易影響呼吸道與腸道，建議選擇針對上呼吸道或過敏有臨床試驗數據的菌種，如副乾酪乳桿菌 (Lactobacillus paracasei)、發酵乳桿菌 (Lactobacillus Fermentum)、鼠李糖乳桿菌 (Lactobacillus rhamnosus)，持續補充能強化腸道健康，維持良好免疫。
八、紫椎菊
紫椎菊是含有70種以上成份的傳統草本，在歐美幾乎是家戶常備的草藥保健品，重要成份包括菊苣酸、紫錐菊苷、多醣體，菊苣酸屬於酚酸類具有高度生物活性，能幫助調節機能、抗發炎並增加免疫力，多醣體則能調節體質，維持健康。在流感病毒的細胞模式研究發現，紫錐花的酚酸可結合流感病毒，抑制病毒繁殖，能幫助縮短病程，強化健康防護罩。
後疫情時代防長新冠 補充各類營養素強化防護
進入後疫情時代，不只需要提升保護力以預防重症，更需要健全的免疫機能以減少長新冠併發症的影響。陳潔雯醫師建議，良好保護力源自充足營養、均衡飲食、適當運動與規律作息。平時多攝取具有抗氧化、抗發炎、抗感染的各種營養素，搭配適合的保健品補充為健康全面打底，減少感染重症及長新冠症狀的風險。
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