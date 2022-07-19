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居家辦公成趨勢！美加州人口外移「甜甜圈效應」掏空矽谷

▲疫情下居家辦公成為趨勢，同時促使美國科技重鎮矽谷一帶出現了「甜甜圈效應」。（圖／美聯社／達志影像）
▲疫情下居家辦公成為趨勢，同時促使美國科技重鎮矽谷一帶出現了「甜甜圈效應」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-19 19:55:26

全球在新冠疫情影響下，不論各國都祭出長短不一、依疫情而定的社交距離規範甚至封城措施，企業們為了保障員工健康也鼓勵員工們居家工作（Work From Home），不過隨著疫情趨緩封控措施鬆綁，調查發現在美國科技重鎮矽谷一帶出現了「甜甜圈效應」，也就是城市人口因流失遭「掏空」，反而市郊區人口較多宛如甜甜圈般的情況。

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根據芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）最新報告，疫情期間美國都市人口出現明顯外流現象，儘管人口從都市外移並非史無前例，但人口加速從大城市遷出明顯是疫情下的副產品；報導指出，全美人口外移比例排行當中，伊利諾州排行第一、加州排行第二，加州大城市如矽谷、聖荷西等地區人口更是跌落至百萬人以下，下降至2013年以來的居住人口紀錄。

▲「居家辦公」太久會不想回公司？職員狂吐3重點。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲「居家辦公」成為疫情期間普遍工作模式。（示意圖／翻攝Pixabay）
人們往往會因為都市生活品質、交通便捷與工作機會而遷入，愈接近市中心，人口也會愈多；然而美國加州出現的「甜甜圈效應」（Donut Effect）則是相反，隨著市中心人口不斷外流，圍繞城市的郊區反而人口更多，市中心就像被掏空成為甜甜圈的情況，而大城市中心的居民持續出走帶來的後果，將是對房地產市場、人口結構和企業格局帶來巨大影響。

疫情期間人們被迫在家工作，包含推特、Google、Meta在內不少科技公司允許甚至鼓勵員工居家辦公，進行遠端作業，以往在這些企業工作的部份員工們因為矽谷地區房地產市場昂貴，選擇遷往更便宜的近郊地區居住，如今因為「習慣在家工作」模式或是公司直接宣布可以遠端作業，而決定不返回市中心居住，也有因為公司要求員工必須返回公司因此離職的勞動力外流，連帶影響促進甜甜圈效應。

不少專家疫情下就預測，遠端工作模式將會繼續存在，今年三月總部設立在舊金山的Twitter就宣布，公司底下5000多名員工享有「永久在家工作」的選擇權；與此同時，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）則是在寫給員工的電子郵件中，下令員工必須返回辦公室工作，「特斯拉的每個員工都必須每周至少在辦公室40個小時」，同時他也強調，「如果沒有露臉，公司就當作你辭職了。」
 

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