居家辦公成趨勢！美加州人口外移「甜甜圈效應」掏空矽谷

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人們往往會因為都市生活品質、交通便捷與工作機會而遷入，愈接近市中心，人口也會愈多；然而美國加州出現的「甜甜圈效應」（Donut Effect）則是相反，隨著市中心人口不斷外流，圍繞城市的郊區反而人口更多，市中心就像被掏空成為甜甜圈的情況，而大城市中心的居民持續出走帶來的後果，將是對房地產市場、人口結構和企業格局帶來巨大影響。
疫情期間人們被迫在家工作，包含推特、Google、Meta在內不少科技公司允許甚至鼓勵員工居家辦公，進行遠端作業，以往在這些企業工作的部份員工們因為矽谷地區房地產市場昂貴，選擇遷往更便宜的近郊地區居住，如今因為「習慣在家工作」模式或是公司直接宣布可以遠端作業，而決定不返回市中心居住，也有因為公司要求員工必須返回公司因此離職的勞動力外流，連帶影響促進甜甜圈效應。
不少專家疫情下就預測，遠端工作模式將會繼續存在，今年三月總部設立在舊金山的Twitter就宣布，公司底下5000多名員工享有「永久在家工作」的選擇權；與此同時，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）則是在寫給員工的電子郵件中，下令員工必須返回辦公室工作，「特斯拉的每個員工都必須每周至少在辦公室40個小時」，同時他也強調，「如果沒有露臉，公司就當作你辭職了。」