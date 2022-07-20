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網購收到簡訊「缺資料無法運送」？記者實際被騙給你看

▲簡訊詐騙持續的變化樣貌，專家建議民眾不要隨便點選來路不明的網址，避免誤入陷阱。（圖／記者周淑萍攝）
▲簡訊詐騙持續的變化樣貌，專家建議民眾不要隨便點選來路不明的網址，避免誤入陷阱。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-20 00:06:00

網購已經是消費主流，台灣買不夠還會跨境購物，買淘寶、Amazon等，但要注意了，手機簡訊如果收到「欠缺資料，我們無法運送您的包裹...」同時附上編號以及貼心的查詢網址，小心了，恐怕是詐騙！事實查核平台MyGoPen站長Charles表示：「簡訊詐騙持續變形，如果不慎，恐怕連信用卡資料都送給詐騙集團！」

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網路詐騙持續變形，有山寨版的DHL、郵局簡訊等，不斷以不同文字傳送詐騙訊息到民眾的手機內，像是記者7/17就收到一則類似的詐騙簡訊，7/19實際「被詐騙」測試給民眾看看，點進去簡訊內的網址，上面顯示7/18有沒辦法投遞包裹，7/19包裹位於倉庫。有點神奇，7/17簡訊就能提早預測7/18沒辦法投遞，7/19要入倉，堪稱神預測！

▲簡訊詐騙。（圖／螢幕截圖）
▲詐騙集團為了取信民眾，會詳列包裹軌跡，點入排定新的運送日期後，就會要求輸入個資。（圖／螢幕截圖）
詐騙網頁上面顯示的是「澳門郵政」，但下方是台灣郵局電話，以假亂真。點選「智能客服」或是「意見信箱」都鬼打牆的回到「排定新的運送日期」，就順著輸入資料進到下一關，網頁顯示排定新的運送日期並提供兩個選項，一個自行取貨，但無法適用，強制點選「安排新的運送日期」，費用是「64.71NT$」感覺也算是合理，接著就是要輸入信用卡完整資料，但不同於之前個資的地方可以隨意填寫，在信用卡的資料審核嚴格，怎麼樣都無法刷過。

▲簡訊詐騙。（圖／螢幕截圖）
▲簡訊詐騙要求支付的費用並不高，但接著要提供完整的信用卡資訊，如不慎掉入圈套，恐怕信用卡會遭盜刷。（圖／螢幕截圖）
根據 MyGoPen 日前的實際測試DHL的詐騙簡訊，除了是錯誤的網址之外，山寨網站多個站內連結也是無效的，且無法有其他的選擇項目，都會引導民眾到信用卡資訊填寫頁面。MyGoPen指出，該手法主要是透過簡訊中的連結，逐步輸入個人信用卡資訊與驗證碼，後續恐因此被盜刷信用卡而受害。

▲簡訊詐騙。（圖／取自MyGoPen網站）
▲MyGoPen 提醒民眾對於來路不明的網址，都應該提高警覺，避免誤入詐騙陷阱，而被盜用個資或是盜刷。（圖／取自MyGoPen網站）
MyGoPen表示不要隨便點選來路不明的網頁。也建議民眾如果收到相關訊息，先冷靜一下，先檢視近期在哪些網站買了東西，如果真的沒有收到貨品，自己手動上官網查訊會比較有保證。如果已經誤入詐騙圈套，請立即通知發卡銀行停卡，才將損失降至最低。

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