網購收到簡訊「缺資料無法運送」？記者實際被騙給你看
網購已經是消費主流，台灣買不夠還會跨境購物，買淘寶、Amazon等，但要注意了，手機簡訊如果收到「欠缺資料，我們無法運送您的包裹...」同時附上編號以及貼心的查詢網址，小心了，恐怕是詐騙！事實查核平台MyGoPen站長Charles表示：「簡訊詐騙持續變形，如果不慎，恐怕連信用卡資料都送給詐騙集團！」
網路詐騙持續變形，有山寨版的DHL、郵局簡訊等，不斷以不同文字傳送詐騙訊息到民眾的手機內，像是記者7/17就收到一則類似的詐騙簡訊，7/19實際「被詐騙」測試給民眾看看，點進去簡訊內的網址，上面顯示7/18有沒辦法投遞包裹，7/19包裹位於倉庫。有點神奇，7/17簡訊就能提早預測7/18沒辦法投遞，7/19要入倉，堪稱神預測！
詐騙網頁上面顯示的是「澳門郵政」，但下方是台灣郵局電話，以假亂真。點選「智能客服」或是「意見信箱」都鬼打牆的回到「排定新的運送日期」，就順著輸入資料進到下一關，網頁顯示排定新的運送日期並提供兩個選項，一個自行取貨，但無法適用，強制點選「安排新的運送日期」，費用是「64.71NT$」感覺也算是合理，接著就是要輸入信用卡完整資料，但不同於之前個資的地方可以隨意填寫，在信用卡的資料審核嚴格，怎麼樣都無法刷過。
根據 MyGoPen 日前的實際測試DHL的詐騙簡訊，除了是錯誤的網址之外，山寨網站多個站內連結也是無效的，且無法有其他的選擇項目，都會引導民眾到信用卡資訊填寫頁面。MyGoPen指出，該手法主要是透過簡訊中的連結，逐步輸入個人信用卡資訊與驗證碼，後續恐因此被盜刷信用卡而受害。
MyGoPen表示不要隨便點選來路不明的網頁。也建議民眾如果收到相關訊息，先冷靜一下，先檢視近期在哪些網站買了東西，如果真的沒有收到貨品，自己手動上官網查訊會比較有保證。如果已經誤入詐騙圈套，請立即通知發卡銀行停卡，才將損失降至最低。