高雄市新冠疫情趨穩 衛生局提醒境外移入登革熱風險漸增
高雄市今(19)日新增2921例確診、境外移入26案，社區疫情穩定趨緩，中央宣布7月19日適度放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者，於空曠處工作得免戴口罩。衛生局也特別提醒境外移入登革熱風險漸增，落實室內外孳生源清除，防範疫情入侵呼籲民眾，落實孳生源清除，移除髒亂堆積物，避免積水養蚊。
根據衛生局統計指出，高雄市醫療量能，目前負壓隔離及專責病房共1077床，空床率55.3%；上週11至17日高雄市住宿式長照機構內就地隔離安置集中照護人數137人，其中134人有使用抗病毒藥物，投藥率98%，高於全國平均93%，衛生局呼籲65歲以上長輩、以及糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險之確診民眾，應聽從醫囑建議，儘早用藥。
目前正值登革熱好發季節，自7月8至18日，每日自東南亞流行地區入境約150至200人，由於東南亞登革熱疫情嚴峻，為嚴防登革熱境外病毒入侵造成本土疫情流行，市府防疫團隊與苓雅區正道、正心、五福、正大及三民區寶獅里共同執行「登革熱防治除斑3號活動」，並針對劃定場域檢查182戶，查獲26個積水容器已孳生病媒蚊。
高市府呼籲民眾，落實孳生源清除，移除髒亂堆積物，避免積水養蚊，尤其雨後應澈底巡查家中頂樓、地下室、屋後巷、騎樓、防火巷、地下室等室內外環境，移除不必要的盛水容器，帆布應拉平，廢棄輪胎應打洞或回收，屋簷排水槽也應定期清理避免泥沙淤積落水孔而造成積水，以降低病媒蚊密度。
※【NOWnews 今日新聞
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